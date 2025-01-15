Таких немає ні в Європі, ні в Росії: чи можна пошкодити газосховища на Заході України

Росіяни 15 січня атакували газову інфраструктуру на Заході України. Газове сховище в Стрию розташоване глибоко під землею. Його неможливо пробити жодним сучасним озброєнням.

Таку думку висловив в ефірі 24 Каналу авіаційний експерт Костянтин Криволап. Він пояснив, що це сховище не будували, а використовують природні печери для зберігання газу.

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Лише завдати збитків

У печерах деякі місця цементували та герметизували, щоб мати можливість зберігати велику кількість газу.

Таких газових сховищ в Європі взагалі немає. У Росії їх ніколи не було. Все обладнання працює під високим тиском. Ну, пошкодять вони якийсь компресор – замінять компресор. Це лише питання грошей,

– пояснив Криволап.

Він додав, що росіяни лише завдають збитків та наносять ушкодження, однак це не зупинить українську енергетику.

Нагадуємо, що 15 січня Росія здійснила комбіновану атаку по Україні. Вона зосередила свою увагу на західних областях, зокрема на Львівщині.

"Трубу – якщо в неї точно не влучиш, то її не проб'єш. Там труби високого тиску. Є певні системи керування, їх ще можна пошкодити. Але зупинити роботу газосховища – неможливо. Мабуть, Путіну так пояснили, що "будемо туди бити, колись доб'ємо і українці замерзнуть"", – підсумував Криволап.