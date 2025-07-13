В ISW назвали ключові причини нещодавніх масштабних ударів Росії по Україні

Росія вже тривалий час завдає масованих повітряних ударів по Україні, використовуючи ударні безпілотники та ракети. Таким чином Москва хоче підірвати дух України та Заходу, наголосивши на залежності Києва від допомоги.

Також відповідні заходи Росія здійснює на тлі нестабільності в питанні підтримки Києва від США, зокрема щодо Patriot. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Чому Росія продовжує масовані атаки

Аналітики констатували, що у ніч з 11 на 12 липня Росія завдала чергового масованого удару безпілотниками та ракетами по Україні. Це була третя комбінована атака за липень, під час якої запустили понад 500 БпЛА та ракет.

ISW, посилаючись на дані Повітряних сил ЗСУ, пише, що тоді російські війська запустили 339 безпілотників типу "Шахед" та 258 безпілотників-імітаторів, а також 26 крилатих ракет Х-101 з повітряного простору над Саратовською областю.

Українські чиновники повідомили, що удари пошкодили критично важливі електричні мережі, адміністративну та цивільну інфраструктуру в Чернівецькій, Черкаській, Харківській, Київській, Львівській, Сумській та Волинській областях.

Триваючі широкомасштабні удари Росії мають на меті підірвати моральний дух України та Заходу, а також підкреслити потребу України в продовженні підтримки Заходом програми безпілотників-перехоплювачів України та в продовженні поставок західних систем протиповітряної оборони, особливо систем Patriot, наданих США,

– ідеться у звіті.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни опублікували графік, згідно з яким наймасовіші обстріли фіксуються в червні та липні 2025 року. Саме тоді Росія почала застосовувати одночасно понад 400 повітряних цілей для атак на Україну.