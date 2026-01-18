Ексочільник СЗР попередив, до чого готується Росія найближчим часом

Цієї зими росіяни не лише продовжують тиснути на фронті, а й не покидають спроби деморалізувати цивільне населення України. Так, останнім часом ворог посилив масовані атаки, зокрема, спрямовані на українську енергетику.

Про це 24 Каналу розповів генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, зауваживши, що Москва хоче змусити українців вимагати від влади миру, який вигідний лише Кремлю. Тому Росія готується до нових атак з застосуванням різних видів дронів і ракет.

Дивіться також Росія заявляла про "взяття" Міньківки на Донеччині: у ЗСУ відповіли, чи правда це

До чого готується Росія найближчим часом?

Колишній голова Служби зовнішньої розвідки пояснив, що взимку росіяни змінили свою стратегію обстрілів – ворог завдає масованих ударів не лише по цивільних українцях, а й насамперед по об'єктах енергетики, логістики та життєзабезпечення.

Це все є форматом масованого терору. Російський диктатор Путін хоче подавити дух українців щодо відстоювання наших інтересів, зокрема щодо підтримки наших військових на фронті. Основна мета ворога – щоб ми погодились на умови Росії, яка вона висуває в переговорному процесі.

Ми на це не погоджуємось і з перших днів повномасштабної війни сказали, що українців не перемогти. Путін хоче довести, що це не так, тому завдає ударів зимою під час сильних морозів. Він розраховує, що люди будуть виходити на протести через складні умови, але цього немає. Тому він готує нові атаки,

– наголосив він.

Маломуж зауважив, що це видно по концентрації нових російських ракетних систем, дронів дальнього радіуса дії, дронів зі штучним інтелектом та реактивних безпілотників. Саме такою зброєю Росія планує продовжувати атакувати Україну в січні та лютому.

Зауважте! Авіаексперт Анатолій Храпчинський також повідомив, що ворог планує удари по енергосистемі України. Для цього він може використати дрони "Герань-5".

Він додав, що Україна, зі свого боку, готується до таких обстрілів – відпрацьовує можливості знищення російських цілей, покращує ППО та планує удари по місцях концентрації ударних груп авіації, ракет та артилерії на території Росії.

Росія готується до нових атак: деталі