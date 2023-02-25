Майор ЗСУ припустив, чи застосує Росія авіаналіт під час наступних ракетних ударів

У Росії зменшилася кількість іранських дронів і вона не може так активно ними атакувати як раніше. Водночас не слід забувати, що окупанти стягнули на кордони з Україною свою авіацію.

Так, наступний ракетний обстріл може відбутися без "шахідів", але у росіян на кордоні стоїть велика кількість літаків. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, майор запасу ЗСУ та ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.

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Росія вираховує, чи вигідно їй використовувати авіацію

Російські окупанти стягнули на кордон з нашою державою щонайменше 400 літаків, які можуть атакувати разом з крилатими та балістичними ракетами. Окрім того, там є і гелікоптери, які також можуть атакувати. Втім, найімовірніше, загарбники прибережуть їх для підтримки з повітря наземного наступу.

Зараз росіяни прораховують корисність та можливість використання цих літаків для атаки з повітря. Вони розуміють, що ми знешкоджуємо 70 – 80% крилатих ракет, а літаків ми збиватимемо ще більше, бо це робити простіше,

– зазначив майор ЗСУ.

За його словами, окупанти рахують, чи є їм сенс з 10 літаків втратити 9, щоб один прорвався та завдав якоїсь шкоди. Або ж краще поберегти авіацію для якихось подальших дій.

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Чи застосовуватимуть окупанти літаки під час атак

Натомість країна-агресорка точно завдаватиме ракетних ударів. Цілком ймовірно, що росіяни спробують здійснити комбіновану атаку, бо за військовими розрахунками вони є кориснішими, оскільки завдають більше шкоди.

Цілком можливо, що ми побачимо ракетну атаку. Окрім того, вони можуть запустити залишки "шахідів" або навіть можуть полетіти літаки,

– припустив військовий експерт.

Водночас наша протиповітряна оборона повністю до цього готова. На жаль, дещо таки зможе пролетіти, оскільки жодна система ППО не може знищити 100% цілей.

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"Однак ми знищимо дуже великий відсоток. Навіть більший за прописаний у тактико-технічних характеристиках того озброєння, яке ми використовуємо. Бойові розрахунки наших ППО є дуже фаховими", – підкреслив майор ЗСУ.

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