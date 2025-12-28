Росія посилила атаки на порти: як Україна їх укріплює

Росія різко активізувала ракетні та дронові удари по українських портах, намагаючись зірвати логістику й експорт. Утім, навіть за цих умов портова система продовжує працювати.

Держава посилює захист людей і критичної інфраструктури. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на віце-прем’єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулебу в Telegram.

Як Україна посилює захист своїх портів?

За його словами, кількість атак на портову інфраструктуру за останній рік зросла в рази. Лише у 2025 році зафіксовано близько 90 комбінованих ударів – це вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року. Фактично ворог намагається тиснути на порти майже щодня.

Найбільш напруженою залишається ситуація в Одеській області: від початку року пролунало майже 800 повітряних тривог, а їхня загальна тривалість перевищила 30 діб.

Попри постійні обстріли, портова логістика не зупиняється, а експортні маршрути залишаються стабільними. Роботу забезпечують сотні працівників портів і суміжних галузей, які виходять на зміну, усвідомлюючи ризики.

Коли атак стає більше, наш обов’язок – посилювати захист людей і інфраструктури. Безпека працівників портів – абсолютний пріоритет,

– підкреслив Кулеба.

У відповідь на загрози влада розширює мережу укриттів безпосередньо на портових територіях. Спільно з Адміністрацією морських портів України та за підтримки міжнародних партнерів уже встановлено понад 50 мобільних укриттів у портах в Одеській і Миколаївській областях. Окрім цього, функціонує понад 30 стаціонарних укриттів.

Міністр підкреслив, що принцип простий: кожен працівник має мати укриття поруч, адже при балістичних ударах рахунок іде на хвилини.

У портах встановлюють укриття для працівників

Паралельно, за його словами, щоденно ведеться робота із посилення захисту самих портів у взаємодії з Силами оборони, профільними службами та міжнародними партнерами.

В ефірі 24 Каналу речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, зазначив, що росіяни завдають ракетно-дронові удари по Одещині, намагаючись відрізати південну частину області. Він впевнений, що росіяни ані на сьогодні, ані на перспективу не здатні провести відповідну морсько-десантну або сухопутну операцію з відрізання півдня Одещини.

