Масовані ракетні удари: Резніков озвучив наміри росіян

Росія 5 грудня здійснила вже восьму масовану ракетну атаку по Україні. Окупанти знову вдарили по цивільній інфраструктурі. На жаль, загинули мирні люди.

Російські військові не можуть перемогти наші Сили оборони на полі бою, тому розпочали війну з цивільним населенням. Про це в ефірі національного телемарафону заявив міністр оборони Олексій Резніков.

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Російські загарбники мріють занурити нас у темряву та холод

Резніков зазначив, що логіка окупантів дуже проста. Пояснив, що загарбники мріють занурити нас у темряву та холод. Росія сподівається, що в таких умовах український народ скаже, нібито ми хочемо здатися та примусить владу йти на перемовини з загарбниками.

"Зразу у світі знайдуться адвокати Кремля, які радісно будуть потирати долоні та казати "сідаймо за стіл перемовин" та якісь "гарантії" давати і так далі. У нас будуть, вибачте, втілювати "Мінськ-3", наприклад, ось такий варіант. Я думаю, що стратегія покладається в цьому", – зазначив міністр оборони.

Вони (окупанти – 24 канал) навіть цинічно називають ці удари "гуманітарними обстрілами" та "гуманітарними ракетами"... Але вони не розуміють одного, – такі атаки лише посилюють спротив і стійкість української нації. Мало того, вони посилюють бажання партнерів наших нас підтримувати,

– підкреслив Резніков.

Як змінювалася позиція закордонних міністрів після атак Росії по цивільній інфраструктурі

Олексій Резніков нагадав, що після одного з ракетних ударів на засіданні "Рамштайну" міністри інших держав моментально почали говорити про різкий рівень підвищення підтримки нашої ППО. Зокрема, тоді Іспанія погодилася надати свої Hawk.

Тому ці ідіоти (окупанти – 24 канал) просто роблять речі, які не приведуть їх у жодному разі до перемоги. Вони приведуть нас із вами до нашої перемоги,

– підсумував очільник міноборони України.

Коротко про масовану ракетну атаку 5 грудня