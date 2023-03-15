Інша сфера замість енергетики: у Повітряних силах припустили, чи змінять росіяни тактику
З вересня 2022 року росіяни були націлені на знищення критичної інфраструктури України, зокрема – енергетичної. Проте з приходом весни й тепла тактика росіян може змінитися.
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат пояснив, чи варто очікувати зміни тактики росіян щодо ракетних ударів. Таку думку він висловив в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.
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"Заморозити" українців не вийшло
Головною метою окупантів було знищення енергетичної інфраструктури, аби взимку лишити українців тепла та світла. План росіян фактично провалився, а з настанням теплої погоди така стратегія не є дієвою.
Ігнат заявляє, що спрогнозувати нову тактику росіян досить важко, адже "розумом Росію не зрозуміти". Разом з тим, 9 березня ворог здійснив чи не найбільшу атаку "Кинджалами" за весь час повномасштабного вторгнення.
За словами речника, окупантам конче необхідно було досягти хоч якогось пропагандистського результату. Оскільки 23 – 24 лютого вони не завдавали ударів, то вирішили показати "Україну в полум'ї" у березні.
Ворог беріг їх ("Кинджали" – 24 Канал) для найважливіших об'єктів – командних пунктів, можливо, як вони там розповідають, "центрів прийняття рішень”, а тут не пошкодували їх на трансформаторні будки,
– говорить Ігнат.
Ігнат зазначає, що спрогнозувати стратегію росіян поки що важко. Нині будуть спостерігати, наскільки санкції та їх дотримання будуть впливати на озброєння країни-агресори. Оскільки їх порушення чи обхід дозволять створювати нову "зброю смерті".
Разом з тим, Повітряні сили оборони чекають на нове озброєння, зокрема на літаки, які допоможуть протистояти ракетним обстрілам.
Масовані ракетні обстріли: чого намагаються досягти окупанти
- 9 березня відбулася одна з найбільших масованих ракетних атак. Окупанти ракетами "Кинджал" вразили енергооб'єкти у 8 регіонах, проте у цілому енергосистема України лишилася цілісною.
- Юрій Ігнат спростував твердження про те, що під час масованої ракетної атаки росіяни могли проводити "розвідку" щодо системи ППО Patriot. Він вважає, що ворог має розвідувальні дані, щодо того, яку техніку має на озброєнні Україна.
- Під час ракетної атаки 9 березня окупанти також запускали й дрони-камікадзе. Ігнат пояснив, що інколи їх збити навіть важче, ніж ракети. Складність у тому, що вони малопомітніші, якщо порівнювати з ракетами. Натомість ракета – більш швидкісна.