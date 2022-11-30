У Чехії можуть відключити посольству Росії світло і газ, щоб там "відчули на смак власні ліки"
Джерело:Novinky
Масовані ракетні обстріли залишають мільйони українців без світла, але ми і без нього добре бачимо, хто такі росіяни. Солідарними з нами є чехи, які хочуть провчити окупантів.
Проєкт "Подарунок для Путіна" опублікував петицію. У ньому запропонували позбавити електроенергії житлові будинки, які належать Росії. Таким чином прагнуть провчити ворога за масовані ракетні удари по об'єктах енергетичної інфраструктури України.
Читайте також Цього не скаже ніхто: експерт пояснив, чому неможливо спрогнозувати тривалість блекауту
Росіяни у Празі можуть сидіти без світла
Росія, очевидно, вирішила зламати Україну темрявою і холодом. З точки зору вищого морального принципу просимо відповідних державних і приватних енергорозподільників дати російським дипломатам у Празі скуштувати власних ліків. Вимагаємо відключити від газу, води та електроенергії всі будівлі, які належать Росії,
– йдеться у тексті петиції.
Що таке "Подарунок для Путіна"Це чеський проєкт, спрямований на підтримку України. У його рамках нещодавно чехам вдалося зібрати кошти на танк для української армії.
Джерело: Dárek pro Putina
Нинішня петиція – реакція громадян країни на продовження ракетного терору з боку Росії. Адже ворог вкотре доводить, що воює не на полі бою, а проти цивільних. А його "стратегічними" об'єктами стали електростанції, теплостанції, а також водогони.
Автори петиції наголошують, що нова фаза війни приносить катастрофічні наслідки для цивільних. І їх вони відчувають на щоденній основі. Вони підкреслюють, що без світла та води залишаються не лише квартири, школи та дитячі садки, а й магазини, підприємства та навіть лікарні.
Яка ситуація з електропостачанням в Україні
- Напередодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль зауважив, що в Україні дефіцит електроенергії на рівні 30%. І його намагаються скорегувати завдяки обмеженню споживання.
- Тим часом в YASNO розповіли, що у Києві наближаються до нормальних графіків відключення електроенергії. Водночас мешканцям усе ще потрібно заощадливо ставитися до використання світла, допомагаючи цим енергетикам.
- Зауважимо, що до половини Херсона вже вдалося подати електроенергію. Про це повідомив глава Херсонської ОВА Ярослав Янушевич. Він додав, що роботи з відновлення тривають.
- За цим посиланням ви можете знайти адреси "Пунктів незламності" у Києві. Дізнайтеся, де можна зігрітися, зарядити телефон або просто випити чаю.
Варте уваги – скільки ще українці сидітимуть без світла: дивіться відео