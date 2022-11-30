У Чехії можуть відключити посольству Росії світло і газ, щоб там "відчули на смак власні ліки"

30 листопада 2022 , 06:39
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Джерело:

Novinky

Масовані ракетні обстріли залишають мільйони українців без світла, але ми і без нього добре бачимо, хто такі росіяни. Солідарними з нами є чехи, які хочуть провчити окупантів.

Проєкт "Подарунок для Путіна" опублікував петицію. У ньому запропонували позбавити електроенергії житлові будинки, які належать Росії. Таким чином прагнуть провчити ворога за масовані ракетні удари по об'єктах енергетичної інфраструктури України.

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Росіяни у Празі можуть сидіти без світла

Росія, очевидно, вирішила зламати Україну темрявою і холодом. З точки зору вищого морального принципу просимо відповідних державних і приватних енергорозподільників дати російським дипломатам у Празі скуштувати власних ліків. Вимагаємо відключити від газу, води та електроенергії всі будівлі, які належать Росії,
– йдеться у тексті петиції.

Що таке "Подарунок для Путіна"

Це чеський проєкт, спрямований на підтримку України. У його рамках нещодавно чехам вдалося зібрати кошти на танк для української армії.
Джерело: Dárek pro Putina 

Нинішня петиція – реакція громадян країни на продовження ракетного терору з боку Росії. Адже ворог вкотре доводить, що воює не на полі бою, а проти цивільних. А його "стратегічними" об'єктами стали електростанції, теплостанції, а також водогони.

Автори петиції наголошують, що нова фаза війни приносить катастрофічні наслідки для цивільних. І їх вони відчувають на щоденній основі. Вони підкреслюють, що без світла та води залишаються не лише квартири, школи та дитячі садки, а й магазини, підприємства та навіть лікарні.

Яка ситуація з електропостачанням в Україні

Варте уваги – скільки ще українці сидітимуть без світла: дивіться відео

 

Автор: Назарій Лазур