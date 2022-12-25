Дострілялися: в окупантів вже почалася "журбинка" із крилатими ракетами "Калібр"

Росія вийшла на критичний дефіцит крилатих ракет "Калібр". Для початку трохи цікавої математики.

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Корабельний склад Чорноморського флоту Російської Федерації має такі носії крилатих ракет "Калібр":

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2 фрегати проєкту 11356Р "Адмірал Макаров" та "Адмірал Ессен" по 8 пускових установок кожен;

4 малі ракетні кораблі (МРК) проєкту 21631 "Буян-М", "Вишній Волочок", "Інгушетія", "Грайворон", "Орєхово-Зуєво" по 8 пускових установок кожен;

4 патрульні кораблі проєкту 22160 "Васілій Биков", "Дмітрій Рогачьов", "Павєл Дєржавін" та "Сєргєй Котов", можуть використовувати 8 пускових установок, але наразі не обладнані ними через технічні та технологічні складнощі;

4 дизель-електричних підводних човни проєкту 636.3 "Варшав'янка" та 1 дизель-електричний підводний човен проєкту 877В "Палтус" із сумнівною боєздатністю, з 4 пусоквими установками на кожному.

Таким чином орієнтовний загальний залп цього угруповання може становити від 64 до 100 крилатих ракет "Калібр".

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А тепер найцікавіше – сувора дійсність. Останній найбільш масований удар по Україні крилатими ракетами "Калібр" було здійснено 6 грудня. Тоді у ракетному обстрілі України застосували 22 крилатих ракети "Калібр". До того спостерігалася тривала пауза у таких масованих ударах "Калібрами".

Востаннє, 16 грудня, російські окупаційні війська використали 5 крилатих ракет "Калібр". А чому? А все тому, що в середньому технічно російський військово-промисловий комплекс може виробляти 15 крилатих ракет "Калібр" на місяць, а технологічно – 5 – 6. Тобто ми можемо сміливо говорити про критичний дефіцит цих ракет у російських окупаційних військ.

Маючи в чорноморській операційній зоні носіїв із загальним залпом від 64 до 100 крилатих ракет "Калібр", Росія вже давно не робила не те, щоб більше 30 пусків, а й навіть 30. Це зумовлено тим, що завантаження пускових установок безпосередньо залежить від боєкомплекту, що постачається. А боєкомплект, що постачається, – це виробництво.

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З цього ми можемо дійти висновку, що чорноморська флотилія російських окупаційних військ зараз частково чи повністю беззбройна, перебуваючи в очікуванні нової поставки боєкомплекту, яка щомісячно не зможе повністю закрити потребу в заповненні пускових установок всіх носіїв крилатих ракет "Калібр".

І в цьому контексті цікавою є відповідь на інше питання, а саме – яка ситуація з носіями крилатих ракет "Калібр" на інших флотах та флотиліях? Цілком імовірно, що з них знімалися ракети і перевозилися на тимчасово окуповану територію Криму, тобто там пускові установки бойових кораблів теж порожні? А якщо НАТО нападе?