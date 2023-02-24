Кількість масованих ракетних ударів зменшилась: у Повітряних силах назвали причину

Кількість масованих ракетних атак Росії по українських об’єктах зменшилась. Загарбники мають значно менше далекобійної зброї. Радянські ракети, які у них є, не високоточні.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, росіяни можуть бити по транспортній інфраструктурі, але українські захисники готові відбивати ворожі атаки.

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Росіяни не мають достатньо далекобійних ракет

Ігнат зазначив, що якби в окупантів була можливість запускати більшу кількість ракет, то вони б це робили. Наразі росіяни можуть собі дозволити тільки таку кількість, бо більшість такого озброєння вони вже використали.

Речник Повітряних сил ЗСУ пригадав, що протягом осені та зими Росія намагалась знищити нашу критичну інфраструктуру, однак ворогу це не вдалось. Ігнат відзначив, що українські енергетики зробили дива, а Захід продовжував допомагати. Натомість росіяни втратили величезну кількість ракет.

Вони (росіяни – 24 Канал) величезну кількість ракет використали. Їх запускають і фактично з конвеєра беруть "Калібри" та Х-101. Це дефіцитна далекобійна високоточна зброя. І все частіше застосовують радянські Х-22 та С-300,

– повідомив він.

Юрій Ігнат пояснив, що ці радянські ракети не є далекобійними та точними. Х-22 летять на відстані до 600 кілометрів, а С-300 – до 150 кілометрів. Він припустив, що, можливо, окупанти будуть змінювати стратегію завдання ударів або знову накопичать велику кількість ракет.

"Можливо, будуть обирати інші об’єкти. Головне управління розвідки нам говорить, що дійсно зменшилась кількість ракет. Вони не можуть такими темпами, як це було раніше, завдавати масованих ударів. Але, можливо, будуть накопичувати (ракети – 24 Канал) і робити це знову", – зауважив речник Повітряних сил ЗСУ.

Ігнат про кількість далекобійних ракет у росіян: дивіться відео

Росія може атакувати транспортну інфраструктуру

Ігнат підкреслив, що пріоритетні цілі окупантів визначені ще від початку повномасштабного вторгнення. Мовиться про різні об’єкти, які можуть вплинути на життя громадян. Це не тільки енергетика, але й вода.

"Були випадки, коли потрапляли ракети у водогінні станції. Кілька ракет потрапляли навіть в очисні споруди, щоб створити екологічну катастрофу. Це без перебільшення теж є загрозою, тому ворог, можливо, буде вдаватись і до таких чинників", – припустив він.

Крім того, як стверджує речник Повітряних сил ЗСУ, Росія може бити і по транспортній інфраструктурі, але українські захисники готові відбивати ворожі атаки. Захід продовжує надавати Україні озброєння.

Повітряні сили та всі сили оборони готові до відбиття таких терористичних агресій. Посилюються щодня озброєнням, яке надає Захід. Наші партнери теж розуміють, що загрози залишаються, і посилюють нас сучасною та ефективною технікою. Чим швидше вона буде надходити, тим спокійніше буде нам з вами,

– наголосив Ігнат.

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