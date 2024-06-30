Диво, що немає жертв: руйнівні наслідки масованого удару по Дергачах

Впродовж останніх кількох днів Дергачі на Харківщині потерпають від постійних обстрілів. Нещодавно росіяни знищили серйозну частину приватного сектора, були поранені з різними ушкодженнями.

Вже за кілька днів після цього окупанти завдали нового потужного удару по Дергачах, який став наймасштабнішим за останні два роки. Детальніше про наслідки атаки розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко.

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Масована атака на Дергачі

Вдень 29 червня на приватний сектор Дергачів росіяни скинули УМПБ з літаків. Районна влада повідомила, що це наймасовіша атака на Дергачі з 2022 року. Зруйновано близько 25 приватних будинків, а також кілька двоповерхових та триповерхових. Пошкоджено також кооператив і автівки місцевих мешканців, одне з цивільних підприємств. Частково зруйновано лінії електропередач.

Великим дивом можна назвати те, що ця атака обійшлася без жертв. Відомо, що внаслідок російського обстрілу троє людей поранені, з них двоє чоловіків – мають вибухові травми. У іншої літньої жінки – гостра реакція на стрес.

Обстріл Дергачів / Фото: Дергачівська міська рада

По житловій частині Дергачів росіяни випустили три авіабомби, перетворивши десятки будинки у місиво. Тож відсутність жертв справді є дивовижною. У містечку досі розбирають завали та наводять лад після попередніх ударів.

Російські військові також вдарили по Дергачівському району – селу Козача Лопань. Там було розбито 10 будинків. Варто відзначити, що певний час на Дергачівщині було затишшя, місцеві поверталися додому. Однак після наступу росіян на півночі Харківщини ситуація з обстрілами погіршилася знову.

Смертельний удар по Вільнянську

Додамо, що росіяни 29 червня також завдали удару по Вільнянську, що у Запорізькій області. Окупанти випустили балістичну ракету "Іскандер-М" по центру міста, забравши життя 7 людей. Кількість постраждалих станом на 30 червня зросла до 36 людей, 12 осіб перебуває у лікарні. Серед постраждалих вагітна жінка та 9 дітей.