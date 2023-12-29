Руїни та пошук вцілілих: кадри порятунку людей після потужного удару Росії по будинку в Одесі

Одеса 29 грудня вкотре опинилася під обстрілом російських терористів. Ворог поцілив у житлові будинки мирних жителів. Мешканців евакуювали екстрені служби, а також патрульні поліцейські.

Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки на Одесу було пошкоджено багатоповерховий будинок. На місці спалахнула пожежа. Втім, загоряння вдалося швидко ліквідувати.

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Евакуація людей в Одесі

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький розповів, що на місцях влучання працюють екстрені служби зокрема й патрульні поліцейські. Вони евакуювали мешканців, надали всю необхідну допомогу, регулювали рух для безперешкодного проїзду спецтехніки.

Маємо бути готові до різних можливих сценаріїв віроломства ворога. Світло, вода, тепло, інфраструктура, темрява на вулицях – ми все це подолаємо разом і вистоїмо. Разом. Це все тимчасове. А воля і свобода – вічні,

– наголосив Білошицький.

Наразі відомо про загибель 3 людей, зокрема ще 26 – отримали поранення внаслідок влучань у житлові будинки. Під завалами й досі можуть перебувати люди.

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