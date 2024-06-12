Пошкоджена низка об'єктів на Київщині, є постраждалі: усе, що відомо про нічну комбіновану атаку

Росія продовжує тероризувати мирні міста України. В черговий раз країна-агресор завдала комбінованої атаки у ніч на 12 червня.

Для атаки вони застосовували ракети повітряного та наземного базування, а також ударні БпЛА. Усе, що відомо про комбіновану атаку росіян 12 червня – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Чим атакувала Росія

У Повітряних силах повідомили, що Росія для атаки використала 30 засобів повітряного нападу.

Ворог випустив по Україні:

4 крилаті ракети Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (їх випускали із Саратовської області Росії);

1 балістична ракета "Іскандер-М" (із території Криму);

1 аеробалістична ракета Х-47М2 "Кинджал" (був запуск із повітряного простору Тамбовської області Росії);

24 ударні БпЛА типу "Шахед" (їх випускали з Єйська та Приморсько-Ахтарська, Росія).

Оборонцям неба вдалося збити 29 з 30 повітряних цілей ворога. Зокрема, було ліквідовано 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал".

Бойова робота проводилася у Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Харківській, Вінницькій областях. До відбиття повітряної атаки залучали зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

Які наслідки атаки на Київщині

На Київщині внаслідок падіння уламків зафіксовано пошкодження низки об'єктів в двох районах області. Тривога тривала майже 2 години.

Відомо, що в одному з районів сталася пожежа на промисловому об'єкті. До ліквідації пожежі було залучено пожежно-рятувальні підрозділи Київської області, міста Києва та Укрзалізниці.

Зокрема, є повідомлення про одного постраждалого внаслідок атаки – він отримав різану рану ноги. Йому було надано всю необхідну медичну допомогу на місці, від подальшої госпіталізації він відмовився.

Крім того, в поліції Києва повідомили про пошкодження житлового будинку, господарського, складського та гаражного приміщення.

Ліквідація наслідків атаки на Київщині / Фото ДСНС

Як окупанти намагалися використати погодні умови

Речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов розповів, що росіяни сподівалися покращити результат своєї атаки завдяки погодним умовам.

Професіоналізм наших ППО на висоті. Я не фахівець і не знаю, чи стала їм на заваді погода. Це краще питати у військових протиповітряних сил. Але, судячи з результату, все добре. Так, сьогодні киян лякав не лише грім, а й робота ППО. Але все обійшлося без наслідків,

– сказав він.

Які наслідки нічної атаки на Дніпропетровщині

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що у небі над Дніпропетровщиною вдалося збити 11 ударних БпЛА типу "Шахед".

Зауважимо, що 4 дрони вдалося ліквідувати у Новомосковському та Синельниківському районах, а решту – у небі над Дніпровським, Павлоградським та Кам'янським районами.

Наслідки атаки на Дніпропетровщині / Фото Сергій Лисак

На жаль, внаслідок атаки є постраждалі. На Синельниківщині постраждала родина. Відомо, що у 13-річного хлопчика – гостра реакція на стрес. У чоловіка 39 років та жінки 40 років – різані рани.

Усі троє будуть лікуватися амбулаторно, адже їх травми неважкі. Загалом окупанти пошкодили 9 приватних помешкань у регіоні.

Як Зеленський відреагував на чергову комбіновану атаку росіян

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що успіх у захисті життя громадян може стати щоденним досягненням за умови достатньої кількості інструментів для відбиття терористичних ударів.

Він висловив вдячність міжнародним партнерам, які розуміють необхідність посилення української оборони та працюють разом з українською владою для зміцнення стійкості країни.

Особливу подяку президент висловив воїнам мобільних вогневих груп, Повітряним силам України та всім підрозділам ППО за їхню віддану службу.

Ми працюємо, щоб надати більше сили та можливостей для вашої роботи, яка рятує та захищає наших людей,

– сказав Зеленський.

Польща підіймала в небо військову авіацію через комбіновану російську атаку

Оперативне командування ЗС Польщі повідомило, що вони спостерігають за тим, як росіяни завдають ударів крилатими ракетами та "Шахедами" по об'єктах, у тому числі розташованих на західній території України.

Звертаємо увагу, що у південно-східній частині країни можливе підвищення рівня шуму, пов'язаного з початком польотів польських та союзницьких літаків у нашому повітряному просторі,

– написало польське командування.

Військові зазначили, що розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі.