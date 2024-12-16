В Укренерго назвали головну ціль росіян під час масованого удару по енергетиці 13 грудня

Під час масованої атаки по українській енергетиці, яка була 13 грудня, росіяни били по мережевій інфраструктурі. Цим окупанти хотіли перешкодити імпорту електроенергії в Україну.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова радника прем'єр-міністра України, члена Наглядової ради Укренерго – Юрія Бойка під час брифінгу в "Медіацентрі Україна".

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За словами Юрія Бойка, під час останнього удару по енергетиці ворог цілив в мережеву інфраструктуру країни, яка залучена в експортно-імпортних операціях між системами України та європейськими сусідами.

Це робилося для того, аби по максимуму зменшити залучення імпорту, а в ідеалі досягнути від'єднання об'єднаної системи України від енергетичної системи Європи,

– зазначив він.

Член наглядової ради Укренерго також наголосив, що вже "найближчим часом" українці відчують покращення у роботі енергосистеми після ліквідації наслідків ворожої атаки.

До слова, під час масованої атаки по Україні 13 грудня пошкоджень зазнали енергооб'єкти у кількох регіонах України. Влучання в енергооб'єкти були зафіксовані у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Окрім того, у ДТЕК розповіли, що під час обстрілу було атаковано теплоелектростанції компанії. Постраждалих внаслідок цього не було.