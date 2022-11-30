Масований ракетний удар по Україні: Арестович пояснив, чому росіяни не атакували 29 листопада

Російські окупанти часто завдають масованих ракетних ударів по українських містах у перші дні тижня. Однак у цей вівторок, 29 листопада, вони скасували обстріл.

Росіяни були готовими вдарити по українських цивільних об'єктах в цей день. Про це в ефірі ютюб-каналу "ФЕЙГИН LIVE" заявив радник Офісу Президента Олексій Арестович, повідомляє 24 канал.

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Чому росіяни скасували масований обстріл

В Україні 29 листопада оголосили повітряну тривогу, але швидко скасували. Літаки росіян були в повітрі 4,5 години. Сили оборони очікували на удари, проте їх не було.

Арестович розповів, що окупанти, найімовірніше, проводили тренувальні польоти або ж суміщали їх з виявленням української ППО.

Їм не вигідно дуже, коли вони запускають по 100 ракет, а 80 з них збивають. Це дуже дорого та неефективно. Тому вони постійно шукають нові способи та методи,

– зазначив радник ОП.

За його словами, ці способи полягають в тому, щоб зрозуміти, де розміщені українські системи ППО та як вони працюють, а після цього спробувати їх обдурити.

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Українці повинні бути готовими до масованих ракетних атак ворога

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко розповів, що для підготовки масованої ракетної атаки росіянам потрібно в середньому до двох тижнів. Після попереднього масштабного обстрілу минули вже 7 днів – окупанти атакували цивільну інфраструктуру 23 листопада.

Тому, за словами Денисенка, українцям слід бути готовими до будь-яких дій країни-агресорки. Він закликав не нехтувати правилами безпеки, а також зробити запаси води та зарядити павербанки.

"Відсьогодні ми повинні бути готові до того, що будь-якої миті росіяни можуть розпочати масовану атаку", – заявив радник міністра внутрішніх справ.

Своєю чергою, речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що росіяни постійно погрожують у своїх пабліках та соцмережах "жахнути".

Відбувається тероризм. Десь застосують більше ракет, десь – менше. Повітряні сили готові до відбиття повітряного нападу,

– заявив речник командування.

Командувач Повітряних сил, генерал-лейтенант Микола Олещук запевнив, що ракети заряджені, а українські захисники готові відбивати атаки окупантів.

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