Де влучань немає: які наслідки ракетної атаки на Київ, Полтаву та Дніпро

У понеділок, 5 грудня, ворог вкотре хотів обстріляти критичну інфраструктуру нашої держави та залишити українців без світла. Однак влада регіонів повідомляє, що майже усі російські ракети збила ППО.

Відомо, що більшість ракет окупанти випускали з Чорного та Каспійського морів, однак українська протиповітряна оборона спрацювала вкрай добре та захистила об'єкти від влучань. У цьому матеріалі 24 Канал зібрав усю інформацію, яка відома, про збиття ракет на Полтавщині, Дніпропетровщині та Київщині.

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Де не було прильотів

Як зазначає голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін, на Полтавщині – без прильотів. Сили ППО відпрацювали на повну та збили до 10 російських ракет.

Водночас очільник Дніпропетровщини зазначив, що захисники з повітряного командування "Схід" збили 15 російських ракет в регіоні.

У Київські міській військові адміністрації також "підсумували" наслідки атаки на Україну 5 грудня. За попередньою інформацією, ППО столиці вдалось збити 9 з 10 ракет.

Варто також згадати, що роботу українських систем ППО прокоментував президент Володимир Зеленський. У своєму терміновому зверненні він зазначив, що наші захисники збили майже всі ракети, а проблеми з електроенергією уже вирішують спеціалісти.

Що сказали в Повітряних Силах

Речник командування Повітряних Сил Юрій Ігнат в коментарі журналістам розповів, що росіяни здійснили три хвилі атак зі стратегічних бомбардувальників.

Уже було три хвилі атак зі стратегічних бомбардувальників Ту-96/Ту-160, а також "Калібрів", випущених з кораблів-носіїв, розташованих в акваторії Чорного моря, застосовувалися також ракети С-300,

– сказав він.

Окрім того, за попередньою інформацією, окупанти застосували ще й "Іскандери", які запускали з території Росії.

У Молдові впала ракета

Під час масованого обстрілу близько 16:00 стало відомо, що одна з ракет впала у Молдові. Про це повідомили прикордонники сусідньої країни. Вони зазначили, що інцидент стався неподалік міста Бричани у фруктовому саду. Через це навіть оголосили підвищений рівень пильності та патрулювання в регіоні.