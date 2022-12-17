Масований удар по Україні: в Повітряних силах озвучили тактику окупантів

Росія 16 грудня завдала чергового масованого ракетного удару по Україні. В Повітряних силах ЗСУ розповіли, якою є тактика ворога.

В ефірі телемарафону Юрій Ігнат зауважив, що росіяни проводять ретельний аналіз перед тим як завдавати чергового масованого ракетного удару. Розповідаємо, що мається на увазі.

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Окупанти моніторять усю наявну інформацію

Безумовно вони вивчають перед ударом усе. Від повітряної та космічної розвідки до наземної та агентурної. До вивчення навіть соціальних мереж, пабліків. Вони дивляться, яким чином прокласти маршрут нового удару,

– наголосив Ігнат.

Він додав, що окупанти можуть випускати ракети хоч з Енгельса, хоч з Волгодонська чи Каспію. Важливим є не місце запуску, а їхній маршрут. До прикладу, снаряди можуть летіти з території Білорусі. Або ж тієї ж Молдови, як це іноді відбувається. Який би маршрут ворог не обрав, ракети можуть несподівано залітати на територію України та по руслу Дніпра долітати туди, куди необхідно.

До прикладу, до тієї ж Київщини. 16 грудня окупанти випустили по ній відразу 40 ракет, щоб атакувати критичну інфраструктуру.

Журналісти зауважили, що раніше Юрій Ігнат говорив, що сонячна погода найкраще підходить для атак ворога. На це речник відповів, що не так на атаки, як на споглядання їх результатів.

Адже в ясний день з тих же супутників краще видно, куди ворогові вдалося влучити. Тож буквально в режимі реального часу окупанти можуть корегувати свої подальші удари.

Нагадаємо, що вчора у мережу виклали моторошне відео. Його зняли під час польоту над Молдовою. На ролику видно, як у небо здіймається кілька потужних стовпів диму – результатів ракетного удару по Україні.

Окупанти випустили майже 80 ракет