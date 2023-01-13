Це може бути мішана або атака "хвилями", – Гуменюк про можливий наступний масований удар

Росіяни надзвичайно підступні, тож від них варто очікувати нового ракетного удару коли завгодно. Ба більше, бити по критичній інфраструктурі окупанти можуть не лише крилатими ракетами.

На цьому наголосила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк під час телемарафону. За її словами, окупанти могли внести певні корективи у масовані атаки з урахуванням своїх можливостей.

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Окупанти готуються до атаки

Передовсім Наталія Гуменюк вкотре наголосила на тому, що окупанти свідомо атакують саме критичну інфраструктуру. Це вони роблять для того, щоб погіршити життя мешканців на мирних і звільнених територіях. Вона також зауважила, що коли російські військові не здобувають переконливих успіхів на лінії зіткнення, то він атак страждають тилові райони.

За словами речниці ОК "Південь", наразі спостерігаються ознаки підготовки до нового масованого удару. Тому вона зробила на цьому акцент. Не виключено, що зараз відбувається процес злагодження сил і підтягування резервів.

Ми побачили, що ворог практикує такі навали на нас – масовані атаки – і має від цього певний результат, певний успіх, який вони покладають в основу своєї подальшої тактики дій,

– наголосила Гуменюк.

Атака може бути мішаною

За її словами, не виключається, що цього разу окупант здійснить мішану атаку. Для неї застосують ракети як повітряного, так і морського базування, а також запустять "Шахіди".

Водночас не варто виключати, що можуть бути й атаки хвилями. Спочатку запустять іранські дрони, а вже після цього – ракети. Не виключений і сценарій, за якого паралельним буде і масований ракетний обстріл, і використання наземної зброї. Тих же С-300.

Ракети закінчуються, але

Речниця ОК "Південь" зауважила в ефірі, що у ворога дійсно виснажуються запаси ракет. Пов'язано це з тим, що він завдав надто багато масованих атак, які не принесли бажаних плодів. Поповнити ці запаси в короткі строки непросто. Процес виготовлення ракети значно довший, ніж її запуск.

І саме тому використовують паралельно дрони. Вони дешевші за ракети. Але можуть завдати такого ж збитку. Тому безпілотники окупанти також запускатимуть.

А ще вони намагаються вишукати тактику, яка буде виснажливою для нашої ППО, яка заважає їм мати успішнішу атаку,

– зауважила вона.

Радник глави ОП Михайло Подоляк теж зауважив напередодні, що окупанти можуть здійснити чергову масовану атаку. І битимуть вороги саме по енергетичних об'єктах. Але, підкреслив він, українців це не злякає. Просто доведеться ще трохи посидіти без світла, а також ще більше налагоджувати роботу з партнерами.