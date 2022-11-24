Китай відреагував на масований удар Росії по Україні
Росія завдала масованого ракетного удару по Україні 23 листопада. На атаку по енергетичній інфраструктурі нашої країни, а також мирному населенню відреагували у Китаї.
Після чергового масованого ракетного удару Китай закликав Київ і Москву до діалогу. Відповідну пропозицію озвучив постійний представник країни в ООН Генг Шуанг.
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Після атаки закликають до переговорів
Діалог і переговори – це єдиний шлях для просування вперед. Сторони мають розпочати пряму взаємодію та повернутися до дипломатичних переговорів якнайшвидше,
– наголосив він.
Він також зазначив у своїй заяві, що обидві країни повинні проявити стриманість, щоб уникнути посилення конфронтації. Також це, на його думку, дозволить не допустити вихід ситуації з-під контролю.
Тези, озвучені представником Китаю, намагаються поділити відповідальність у ракетному ударі між Україною та Росією. Насправді ж, винною у цьому є саме країна-агресорка і ніхто інший. І цю думку поділяє канцлер Німеччини Олаф Шольц.
Він закликав Росію припинити атаки
Канцлер Німеччини Олаф Шольц звернувся до президента Росії Владіміра Путіна. Він закликав Росію негайно ж припинити ракетні удари по Україні. Про це повідомив глава пресслужби уряду країни Штеффен Хебештрайт.
Бомбовий терор проти мирного населення України має бути негайно припинено,
– заявив канцлер Німеччини.
Що відомо про ракетну атаку по Україні
- Нагадаємо, що 23 листопада російські військові завдали масованого ракетного удару по критичній та цивільній інфраструктурі України.
- Ворог випустив близько 70 ракет і дронів. З них силам ППО вдалося збити 51 ракету, а також 5 БпЛА "Ланцет". Як зазначають у командуванні Повітряних сил України, ворог бив по нашій державі ракетами Х-101, Х-555, а також "Калібр".
- Внаслідок ракетного удару без світла залишилися мешканці низки областей. Станом на 24 листопада, на території України діють як аварійні, так і стабілізаційні відключення електроенергії.
- Додамо, що світла не було також у Молдові. Мешканці країни влаштували флешмоб "У темряві, але без вас". У ньому взяли участь політики, активісти, журналісти та звичайні користувачі мережі.
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