Китай відреагував на масований удар Росії по Україні

Росія завдала масованого ракетного удару по Україні 23 листопада. На атаку по енергетичній інфраструктурі нашої країни, а також мирному населенню відреагували у Китаї.

Після чергового масованого ракетного удару Китай закликав Київ і Москву до діалогу. Відповідну пропозицію озвучив постійний представник країни в ООН Генг Шуанг.

Читайте також Росії не вистачило ракет на 2 ешелони ударів, – експерт розповів про запаси окупантів

Після атаки закликають до переговорів

Діалог і переговори – це єдиний шлях для просування вперед. Сторони мають розпочати пряму взаємодію та повернутися до дипломатичних переговорів якнайшвидше,

– наголосив він.

Він також зазначив у своїй заяві, що обидві країни повинні проявити стриманість, щоб уникнути посилення конфронтації. Також це, на його думку, дозволить не допустити вихід ситуації з-під контролю.

Тези, озвучені представником Китаю, намагаються поділити відповідальність у ракетному ударі між Україною та Росією. Насправді ж, винною у цьому є саме країна-агресорка і ніхто інший. І цю думку поділяє канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Він закликав Росію припинити атаки

Канцлер Німеччини Олаф Шольц звернувся до президента Росії Владіміра Путіна. Він закликав Росію негайно ж припинити ракетні удари по Україні. Про це повідомив глава пресслужби уряду країни Штеффен Хебештрайт.

Бомбовий терор проти мирного населення України має бути негайно припинено,

– заявив канцлер Німеччини.

Що відомо про ракетну атаку по Україні

Нагадаємо, що 23 листопада російські військові завдали масованого ракетного удару по критичній та цивільній інфраструктурі України.

Ворог випустив близько 70 ракет і дронів. З них силам ППО вдалося збити 51 ракету, а також 5 БпЛА "Ланцет". Як зазначають у командуванні Повітряних сил України, ворог бив по нашій державі ракетами Х-101, Х-555, а також "Калібр".

Внаслідок ракетного удару без світла залишилися мешканці низки областей. Станом на 24 листопада, на території України діють як аварійні, так і стабілізаційні відключення електроенергії.

Додамо, що світла не було також у Молдові. Мешканці країни влаштували флешмоб "У темряві, але без вас". У ньому взяли участь політики, активісти, журналісти та звичайні користувачі мережі.

Варте уваги – Жданов спрогнозував, коли чекати наступну масовану атаку: дивіться відео