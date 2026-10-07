Росія завдала удару по Дніпру балістикою та "Калібрами": уражене промислове підприємство

Ворог здійснив чергову підступну атаку на стратегічно важливу інфраструктуру нашої держави. При тому застосував складну тактику з використанням різних типів озброєння.

Мовиться про щонайменше БпЛА, крилаті ракети "Калібр" та балістику, якими атакували Дніпро. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Що відомо про обстріл Дніпра вночі 7 жовтня під час масованої атаки?

Як повідомляє у своєму офіційному телеграмі начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, 7 жовтня вночі російські війська завдали цілеспрямованого удару по промисловому підприємству у Дніпрі. Екстрені служби будуть працювати на місці події, а детальну інформацію щодо кількості постраждалих та масштабів руйнувань уточнюють.

Повітряну тривогу у регіоні та низці інших областей було оголошено близько 3 ранку. Причиною стала загроза застосування балістичного озброєння з території Брянської області та південного напрямку. Майже одразу після офіційного попередження від Повітряних сил ЗСУ жителі Дніпра почули перші потужні вибухи.

Агресор застосував складну схему комбінованого удару, намагаючись перевантажити українські системи ППО. Спершу ворог здійснив пуски швидкісних балістичних ракет, імовірно, з комплексів "Іскандер-М" або північнокорейських KN-23. Невдовзі після цього по місту вдарили крилатими ракетами типу "Калібр", які були запущені з акваторії Чорного моря. Звісно, постійно актувальною була й загроза БпЛА.

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Ця атака не обмежилася лише Дніпропетровщиною. Одночасно з ударами по промисловості Дніпра під вогнем балістики та крилатих ракет опинилася столиця. У Києві вибухи, а згодом і наслідки ударів зафіксували одразу у 4 районах міста. Також відомо про серйозну загрозу для Полтавської та Харківської областей під час цієї ж хвилі терору.