Уночі четверга, 31 липня, російські військові вкотре масовано атакували Україну. Найбільше руйнувань зазнала столиця, зокрема у Святошинському районі ракета поцілила в багатоповерхівку.

Загинуло щонайменше 8 киян, ще 88 людей – постраждали. Ексклюзивні кадри з місць ворожого обстрілу публікує 24 Канал.

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Як виглядає Київ після атаки 31 липня?

За словами голови МВС Ігоря Клименка, влучання ракети в багатоквартирний будинок у Святошинському районі було прямим – у районі 5-го поверху. Траєкторію її падіння можна відстежити по обгорілому листю дерев.

За попередньою інформацією, під завалами може перебувати до 10 людей.

Понівечена 9-поверхівка: дивіться фото Лева Шевченка

Ворог поцілив у багатоповерхівку: дивіться відео Лева Шевченка

Рятувальні роботи тривають: дивіться відео Лева Шевченка

До слова, під час комбінованої нічної атаки пошкоджень зазнав дім ведучої 24 Каналу Катерини Соляр. У її квартирі вибито вікна та вирвано двері.

В принципі, я жива… Я не знаю поки, чим допомогти, поки трусяться руки, але я норм,

– каже Катерина.

Київ після російського обстрілу: дивіться фото Катерини Соляр

Рятувальники гасять автівки: дивіться відео Катерини Соляр

Наслідки ворожого удару: дивіться відео Катерини Соляр

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Руйнування у столиці: дивіться фото Софії Трощук

Нагадаємо, уночі противник запустив по Україні понад 300 дронів і 8 ракет. У столиці є щонайменше 8 загиблих, зокрема 6-річний хлопчик із мамою.

Також відомо про десятки постраждалих людей, кожному й кожній надається необхідна допомога,

– зазначив Володимир Зеленський.