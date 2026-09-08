Росіяни намагалися завдати якомога більшої шкоди, – Зеленський про нічну атаку

Володимир Зеленський прокоментував масовану російську атаку в ніч проти 8 вересня та розповів про її наслідки. Ворог застосував балістичні, крилаті й протикорабельні ракети, а також реактивні "Шахеди".

Президент наголосив, що Україні необхідно посилювати антибалістичну оборону та отримувати більше перехоплювачів.

Що сказав Зеленський про нічний удар?

За його словами, росіяни намагалися спланувати удар так, щоб завдати якомога більшої шкоди життю людей.

Складна була атака, яку росіяни намагались умисно прорахувати для якомога більшої шкоди життю: балістика, крилаті та протикорабельні ракети, реактивні "Шахеди",

– сказав він.

Найбільше пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура у Києві. Станом на момент його звернення було відомо про десятьох поранених, усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу. Водночас працівники ДСНС врятували 13 людей, однак, на жаль, двоє людей загинули.

Загалом 175 повітряних цілей збили вночі наші воїни, але, на жаль, не всі. Попри дуже хороші результати по крилатих ракетах, особливо непросто з балістикою, і щодня доводимо партнерам цю нашу потребу в перехоплювачах,

– наголосив президент.

Наслідки атаки / Фото ДСНС

Зеленський також розповів про наслідки атаки в інших регіонах. На Київщині росіяни били по критичній інфраструктурі, на Одещині – по звичайному ринку, а в Харкові відомо про двох поранених і пошкоджений багатоквартирний будинок.

На Сумщині вранці ворог атакував тепловоз потяга Київ – Суми на залізничній станції, однак там обійшлося без постраждалих. Також удари були завдані по Запоріжжю та Дніпровщині, триває евакуація людей.