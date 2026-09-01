Від російського терору загинули 12 людей, серед них громадянин Індії, – Зеленський

Російські війська здійснили масований удар реактивними дронами та балістичними ракетами по десяти областях України, внаслідок чого загинули 12 людей та десятки зазнали поранень. Руйнувань зазнала цивільна та експортна інфраструктура, житлові будинки у Борисполі, а також залізничне депо в Києві.

Про це повідомив глава держави у своєму телеграм-каналі.

Що розповів Зеленський про наслідки російського терору?

Ліквідація наслідків нічної повітряної атаки триває у багатьох містах і громадах. Лише у Києві та Київській області до робіт залучили майже 350 рятувальників.

У Борисполі ворожий удар пошкодив п'ятиповерхівку, звідки надзвичайники евакуювали 50 мешканців. Загалом у місті загинули четверо людей, ще 13 зазнали поранень. У столиці через влучання по залізничному депо загинули семеро осіб, а серед 12 жертв по всій країні є громадянин Індії.

Крім того, ворог завдав ударів керованими авіабомбами та безпілотниками по Одесі та області, пошкодивши пункт пропуску на кордоні з Румунією й експортну інфраструктуру. Тисячі родин у регіоні тимчасово залишилися без електропостачання. Також під обстрілами опинилися Херсонська, Донецька, Запорізька, Харківська, Чернігівська, Житомирська, Сумська та Дніпропетровська області.

Росія завжди прораховує свої удари саме так, щоб максимально руйнувати життя, і вдається це їй, лише коли засобів ППО недостатньо,

– зазначив президент.

Зеленський подякував партнерам, які допомагають Україні отримувати системи антибалістичної оборони в межах PURL та двосторонніх постачань. Він наголосив на важливості збільшення таких поставок восени, адже, за його словами, кількість жертв російських атак безпосередньо залежить від кожного нового пакета військової допомоги.

Президент показав наслідки російського удару по українських регіонах / Фото ДСНС

На російську атаку також відреагував міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Він заявив, що російські удари демонструють відсутність у Кремля реальної готовності припинити війну. За його словами, Росія продовжує ескалацію терору, тоді як Україна готова до припинення війни на справедливих умовах.

Сибіга наголосив, що президент України Володимир Зеленський готовий зустрітися з російським лідером Володимиром Путіним без попередніх умов у нейтральному місці, аби знайти реалістичні рішення та перейти до дипломатії. Водночас, за словами міністра, Путін продовжує уникати такої зустрічі.

Глава МЗС закликав міжнародних партнерів посилити тиск на Москву, зокрема економічний, а також зміцнювати українську протиповітряну оборону та енергетичну стійкість напередодні зими. Серед необхідних кроків Сибіга назвав запровадження санкцій проти російського виробництва балістичних ракет, використання заморожених російських активів для підтримки України та подальше посилення санкційного тиску.

Міністр також заявив про важливість американського законопроєкту щодо санкцій проти Росії та закликав до його якнайшвидшого ухвалення. За словами Сибіги, посилення тиску на Росію має продемонструвати Кремлю, що продовження війни матиме для нього дедалі вищу ціну.