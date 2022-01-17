Житомирського стрільця продовжать тримати під вартою. Наступне ж засідання призначили на 14 лютого.

До теми Я нікого не вбивав навмисне, – обвинувачений про розстріл АТОвців на Житомирщині

Півторагодинний скандал через суддів

Саме судове засідання відбулось не без скандалів. Суд понад 1,5 години слухав докази сторін щодо провадження запобіжного заходу для підсудного.

Сторона обвинуваченого просила про відвід судді, яка залишилась лише сама. Один із суддів перебуває на лікарняному, а інший суддя з колегії був на інакшому засіданні.

Зауважте! На минулих судових засіданнях не з'явився жоден свідок. Через це слухання неодноразово переносили. Також виникали конфлікти через нового адвоката, який призводить до затягування процесу.

Доводи сторін заслуховувала лише голова суддів. Після цього вона сама вирушила до дорадчої кімнати для ухвалення рішення.

Розстріл ветеранів АТО: головне

Вбивство трапилось у ніч на 22 травня 2020 року. У розстрілі підозрюють 58-річного Анатолія Захаренка.

Жертвами стали бійці батальйону імені Кульчицького, нацгвардійці, волонтер та працівник Київського авіавишу.

Друзі загиблих вважають, що конфлікт, через який трапилася трагедія, міг виникнути через війну з Росією. Захаров, на їхню думку, може бути прихильником Кремля.

Під час огляду вилучили 5 одиниць зброї, яка зареєстрована офіційно. Вона належить учасникам події. Мисливську рушницю, з якої вбили 7 людей, також вилучили.

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