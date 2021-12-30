Засідання відбувалося у Богунському районному суді Житомира. Слухання перенесли на 13 січня 2022 року.

Зверніть увагу Я нікого не вбивав навмисне, – обвинувачений про розстріл АТОвців на Житомирщині

Засідання суду тривало близько півтори години. Однак жоден свідок так і не прийшов. Анатолія Захаренка залишили під вартою.

У чому підозрюють Захаренка

Анатолію Захаренку інкримінують розстріл ветеранів АТО Владислава Мамиченка, Андрія Москальця, Володимира Купріянова, Ескендера Османова, Романа Ханенка, Олександра Бєлоуса, Віталія Вульчина і Вадима Федюнина. Усі вони були добровольцями в АТО і воювали за Україну в різні роки.

За цей злочин 58-річному Захаренку загрожує довічне ув'язнення. Однак чоловік своєї вини не визнає.

Трагедія трапилася 22 травня 2020 близько 1:00 під час відпочинку на березі ставка. Між підозрюваним та ветеранами АТО, за даними слідства, виник конфлікт. Через це Захаренко почав розстрілювати їх з гладкоствольної рушниці.

Розстріл ветеранів АТО на Житомирщині: головне

Жертви розстрілу, у якому підозрюють Анатолія Захаренка, були бійцями батальйону імені Кульчицького та військовими Нацгвардії. Також один із загиблих був волонтером, а інший – працівником Київського Національного авіаційного університету.

Товариші загиблих підозрюють, що конфлікт, через який трапилася трагедія, міг виникнути через війну з Росією. Захаров, на їхню думку, може бути прихильником Кремля.

Правоохоронці під час огляду вилучили 5 одиниць зброї, що зареєстрована офіційно і належить учасникам події. Мисливську рушницю, з якої вбили 7 людей, також вилучили.

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