Житомирского стрелка продолжат держать под стражей. Следующее же заседание назначили на 14 февраля.

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Полуторачасовой скандал из-за судей

Судебное заседание состоялось не без скандалов. Суд более 1,5 часа слушал доказательства сторон относительно производства меры пресечения для подсудимого.

Сторона обвиняемого просила об отводе судьи, который остался только один. Один из судей находится на больничном, а другой судья из коллегии был на другом заседании.

Заметьте! На прошлых судебных заседаниях не появился ни один свидетель. Из-за этого слушание неоднократно переносили. Также возникали конфликты из-за нового адвоката, который приводит к затягиванию процесса.

Доводы сторон заслушивала только председатель судей. После этого она сама отправилась в совещательную комнату для принятия решения.

Расстрел ветеранов АТО: Главное

Убийство произошло в ночь на 22 мая 2020 года. В расстреле подозревают 58-летнего Анатолия Захаренко.

Жертвами стали бойцы батальона имени Кульчицкого, нацгвардейцы, волонтер и работник Киевского авиационного института.

Друзья погибших считают, что конфликт, из-за которого случилась трагедия, мог возникнуть из-за войны с Россией. Захаров, по их мнению, может быть сторонником Кремля.

Во время осмотра изъяли 5 единиц оружия, которое зарегистрировано официально. Оно принадлежит участникам события. Охотничье ружье, из которого убили 7 человек, также изъяли.

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