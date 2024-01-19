Масове виведення кораблів із бази в Новоросійську: у ЗСУ пояснили, чи є загроза

19 січня 2024, 09:31
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З бази Чорноморського флоту Росії у Новоросійську учора, 18 січня масово виводили в море кораблі, чого не спостерігалося тривалий час. Водночас у ЗСУ звернули увагу на важливий момент.

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону наголосила, що ці маневри не пов'язані із бойовою діяльністю, інформує 24 Канал

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Виведення кораблів може слугувати звичайним військовим морським "тетрисом". Кораблі складно вміщуються у ту базу, у яку їх перемістили (Новоросійськ – 24 Канал). Вона не була підготовлена для такої кількості кораблів, вони туди просто не поміщаються,
– зазначила Наталія Гуменюк. 

Вона також нагадала, що кораблі були змушені відійти під тиском Сил оборони. 

"Часом для того, щоб переформатувати розташування кораблів доводиться усіх дружно вивести спершу, а потім завезти. Це не було пов'язано з бойовою діяльністю", – наголосила речниця. 

Що відомо про переміщення кораблів до Новоросійська

  • 16 січня OSINT-аналітик MT Anderson із посиланням на супутникові знімки повідомив, що в бухтах тимчасово окупованого Севастополя стає дедалі менше кораблів Чорноморського флоту Росії.
  • Російські окупанти в Криму вже кілька місяців переводять кораблі Чорноморського флоту в порт Новоросійська через побоювання втратити свої кораблі.
  • Останньою краплею, яка спонукала окупантів до цього рішення, імовірно, став удар по великому десантному кораблю росіян "Новочеркаськ". 

Автор: Анастасія Лукашевська