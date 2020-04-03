Масове тестування на коронавірус у Львові: Садовий поділився результатами

У Львові продовжують масове тестування людей на коронавірус, у межах якого, зокрема, перевіряють комунальних працівників. Від понеділка по п'ятницю за допомогою експрес-тестів вже перевірили 991 людину.

Усі ті, хто протягом дня перетинається з великою кількістю людей, ризикують захворіти, підкреслив у своєму фейсбуці мер Львова Андрій Садовий.

Цікаво Де у Львові тестують на коронавірус: пояснення Садового

Ми продовжуємо перевіряти комунальних працівників на COVID-19. Вони забезпечують безперервну роботу міста, і для нас їхня безпека є надважливою,

– підкреслив Садовий.

Протягом тижня з 30 березня до 3 квітня загалом експрес-тестами у Львові було протестовано 991 людину. Лише за 3 квітня – 280 людей. З усіх цих тестів 4 виявилися позитивними, тож ці люди вже здали матеріал на ПЛР-аналіз.

Таке масове тестування можливе завдяки доброчинцям, які закуповують ці тести. От сьогодні Ростислав Кісіль та корпорація Meest передала Львову ще 4 тисячі експрес-тестів. Дякуємо всім за допомогу! Разом усе здолаємо", – резюмував мер Львова.

Що відомо про коронавірус у Львові?У Львівській області зафіксували вже 14 випадків захворювання на коронавірус. 4 людей перебувають у важкому стані. Нині у місті вже діє обласна лабораторія, де проводять ПЛР-тестування на коронавірус.