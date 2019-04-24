09:37
24 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ НАБУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: "Месники" прибудуть до Росії із запізненням. Кандидат-клоун Жарновський
      Вєсті Кремля
      22:20, 23 квітня
      Вєсті.UA: Зеленський вивчає нові українські слова. Візит "Зе-команди" до "Дудя"
      Вєсті.UA
      21:15, 23 квітня
      Який вигляд мають українські дороги після дорогого ремонту: шокуючі фото та відео
      ЦРУ
      12:38, 19 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Перші дипломатичні кроки
      Згадати все
      20:07, 20 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ НАБУ

      Масове вбивство у коледжі Керчі: зі стрільця у дитинстві знущалися однокласники

      47 Читать новость на русском
      Підозрюваного у стрілянині в Керчі принижували однокласники
      Підозрюваного у стрілянині в Керчі принижували однокласники / Фото з відкритих джерел

      Над Владиславом Росляковим, якого підозрюють у розстрілі 21 студента коледжу окупованої Керчі, постійно знущались однокласники. Це могло підштовхнути його до вчинення страшного злочину.

      Рослякова принижували через фінансове становище, заявив голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін, передає "Новая газета".

      Читайте також: Масова бійня у коледжі Керчі: у Москві збираються виписати з лікарень останніх постраждалих

      Бастрикін вважає, що саме це стало результатом страшних подій.

      Цього хлопчика в Керчі постійно принижували однокласники. Виявляється, зараз важливо ходити в джинсах саме американських, а не в підробці під американські, футболка також така, не підробка. Він підроблював, купував на базарі, у нього мама одна була,
      – сказав він.

      Такий приклад Бастрикін навів, коли говорив про реакцію молоді на несправедливість. Він зазначив, що варто "заоохочувати моральну та позитивну поведінку".

      Що сталося у Керчі? Нагадаємо, 17 жовтня у політехнічному коледжі в окупованій Керчі хлопець влаштував масовий розстріл людей. Після цього він підірвав бомбу та застрелився у бібліотеці. Підозрюваним у скоєнні злочину є Владислав Росляков – студент цього ж коледжу. Внаслідок масового побоїща в Керчі загинула 21 людина, ще понад 50 осіб зазнали поранень. За фактом розстрілу та вибуху у коледжі в Керчі спершу відкрили справу про теракт, проте згодом перекваліфікували її на масове вбивство.

      розстріл студентів у керчі: хроніка подій
      blog_ava
      Порятунок Луценка: генпрокурор біжить від Порошенка?
      сьогодні
      6918
      Теги: Новини України Теракт в коледжі у Керчі Анексія Криму Керч Розслідування Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Порятунок Луценка: генпрокурор біжить від Порошенка?
      сьогодні , 09:30 Порятунок Луценка: генпрокурор біжить від Порошенка?
      Інна Жолобович 6907
      Россия и выборы в Украине: как Кремль влиял на мнение избирателей
      сьогодні , 08:44 Россия и выборы в Украине: как Кремль влиял на мнение избирателей
      Вадим Лабас 2346
      Останній шанс "Динамо" в чемпіонаті України: анонс матчу з "Шахтарем"
      сьогодні , 08:00 Останній шанс "Динамо" в чемпіонаті України: анонс матчу з "Шахтарем"
      270
      Як дати друге життя старим меблям: прості лайфхаки
      23 квітня , 10:30 Як дати друге життя старим меблям: прості лайфхаки
      1197
      Воїн і маестро "Жереб": як війна непомітно входить у наше життя
      23 квітня , 22:01 Воїн і маестро "Жереб": як війна непомітно входить у наше життя
      Повернись живим 579
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук