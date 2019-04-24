Масове вбивство у коледжі Керчі: зі стрільця у дитинстві знущалися однокласники

Над Владиславом Росляковим, якого підозрюють у розстрілі 21 студента коледжу окупованої Керчі, постійно знущались однокласники. Це могло підштовхнути його до вчинення страшного злочину.

Рослякова принижували через фінансове становище, заявив голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін, передає "Новая газета".

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Бастрикін вважає, що саме це стало результатом страшних подій.

Цього хлопчика в Керчі постійно принижували однокласники. Виявляється, зараз важливо ходити в джинсах саме американських, а не в підробці під американські, футболка також така, не підробка. Він підроблював, купував на базарі, у нього мама одна була,

– сказав він.

Такий приклад Бастрикін навів, коли говорив про реакцію молоді на несправедливість. Він зазначив, що варто "заоохочувати моральну та позитивну поведінку".

Що сталося у Керчі? Нагадаємо, 17 жовтня у політехнічному коледжі в окупованій Керчі хлопець влаштував масовий розстріл людей. Після цього він підірвав бомбу та застрелився у бібліотеці. Підозрюваним у скоєнні злочину є Владислав Росляков – студент цього ж коледжу. Внаслідок масового побоїща в Керчі загинула 21 людина, ще понад 50 осіб зазнали поранень. За фактом розстрілу та вибуху у коледжі в Керчі спершу відкрили справу про теракт, проте згодом перекваліфікували її на масове вбивство.