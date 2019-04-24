Массовое убийство в колледже Керчи: над стрелком в детстве издевались одноклассники

Над Владиславом Росляковым, которого подозревают в расстреле 21 студента колледжа оккупированной Керчи, постоянно издевались одноклассники. Это могло подтолкнуть его к совершению страшного преступления.

Рослякова унижали из-за финансового положения, заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, передает "Новая газета".

Читайте также: Массовая бойня в колледже Керчи: в Москве собираются выписать из больницы последних пострадавших

Бастрыкин считает, что именно это стало результатом страшных событий.

Этого мальчика в Керчи постоянно унижали одноклассники. Оказывается, сейчас важно ходить в джинсах именно американских, а не в подделке под американские, футболка также такая, не подделка. Он подделывал, покупал на базаре, у него мама одна была,

– сказал он.

Такой пример Бастрыкин привел, когда говорил о реакции молодежи на несправедливость. Он отметил, что стоит "поощрять моральное и позитивное поведение".

Что произошло в Керчи?

Напомним, 17 октября в политехническом колледже в оккупированной Керчи парень устроил массовый расстрел людей. После этого он взорвал бомбу и застрелился в библиотеке. Подозреваемым в совершении преступления является Владислав Росляков – студент этого же колледжа. В результате массового побоища в Керчи погиб 21 человек, еще более 50 человек получили ранения. По факту расстрела и взрыва в колледже в Керчи сначала открыли дело о теракте, однако впоследствии переквалифицировали его на массовое убийство.

РАССТРЕЛ СТУДЕНТОВ В КЕРЧИ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ