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      Массовое убийство в колледже Керчи: над стрелком в детстве издевались одноклассники

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      Подозреваемого в стрельбе в Керчи унижали одноклассники
      Подозреваемого в стрельбе в Керчи унижали одноклассники / Фото из открытых источников

      Над Владиславом Росляковым, которого подозревают в расстреле 21 студента колледжа оккупированной Керчи, постоянно издевались одноклассники. Это могло подтолкнуть его к совершению страшного преступления.

      Рослякова унижали из-за финансового положения, заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, передает "Новая газета".

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      Бастрыкин считает, что именно это стало результатом страшных событий.

      Этого мальчика в Керчи постоянно унижали одноклассники. Оказывается, сейчас важно ходить в джинсах именно американских, а не в подделке под американские, футболка также такая, не подделка. Он подделывал, покупал на базаре, у него мама одна была,
      – сказал он.

      Такой пример Бастрыкин привел, когда говорил о реакции молодежи на несправедливость. Он отметил, что стоит "поощрять моральное и позитивное поведение".

      Что произошло в Керчи?
      Напомним, 17 октября в политехническом колледже в оккупированной Керчи парень устроил массовый расстрел людей. После этого он взорвал бомбу и застрелился в библиотеке. Подозреваемым в совершении преступления является Владислав Росляков – студент этого же колледжа. В результате массового побоища в Керчи погиб 21 человек, еще более 50 человек получили ранения. По факту расстрела и взрыва в колледже в Керчи сначала открыли дело о теракте, однако впоследствии переквалифицировали его на массовое убийство.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Расследования Керчь Аннексия Крыма Теракт в колледже в Керчи
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