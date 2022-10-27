Мати поховала сина на власному подвір'ї: назвали причини смерті дітей у Лимані

На початку жовтня у звільненому від окупантів Лимані знайшли понад 50 свіжих поховань із цивільними. В одній з могил були діти, які загинули під час окупації міста. Правоохоронці розповіли, що з ними сталося.

За словами пресофіцерки поліції Донеччини Олександри Гаврилко, завдяки експертизам вдалося встановити причини смерті чотирьох з п'яти дітей.

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За її словами, проведення експертиз займає багато часу, до того ж всі групи перевантажені через велику кількість аналізів. У Лимані загинули 5 дітей, тіла чотирьох з них знайшли на масовому поховані в Лимані, ще одного хлопчика – ексгумували у подвір'ї.

Що сталося з дітьми

Експертиза встановила, що:

хлопчика (2012 року народження) та дівчину (2008 року народження) з однієї родини завалило стіною в результаті обстрілу. Поліція має покази свідків, що діти були вдома під час обстрілу;

інші дві дівчинки (2019 та 2021 років народження) померли від осколкових поранень голови;

щодо п'ятої дитини – хлопчика, якого на подвір'ї поховала мати – наразі висновок експертизи не готовий.

Що відомо про масові поховання на Донеччині

Російські окупанти вкотре довели, що можуть нести лише смерть на руйнування. До прикладу, після деокупації у Лимані виявили масові захоронення.

Загалом станом на 14 жовтня з 29 вересня правоохоронці повідомили, що виявили у визволених населених пунктах тіла 144 людей, які загинули під час окупації, 108 з яких були поховані окупантами. Решту – знайшли в будівлях і на вулицях.

Також відомо, що 85 з них – це цивільні мешканці, частина з яких має ознаки насильницької смерті. Поліцейські докладають усіх зусиль, щоб з'ясувати усі обставини смерті кожної вбитої людини.

Додамо, що раніше у The New York Times оприлюднили фото братської могили під Лисичанськом. Вона вміщає приблизно 300 мирних мешканців. Видання повідомило, що жертвами є мирні жителі, які загинули внаслідок обстрілів останніх місяців у містах Лисичанськ та Сєвєродонецьк та сусідньому місті Рубіжне.

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