На Кубані розрослося кладовище найманців ПВК "Вагнер": їхні могили відрізняють дві деталі

Євгєній Пригожин не просто так старається максимально швидко поповнювати лави ПВК "Вагнера". Це йому необхідно робити, щоб покривати втрати власного війська у війні проти України.

І хоч з почестями, властивими військовим, "вагнерівців" не ховають, та все ж це роблять. Так, на Кубані буквально розрослося кладовище з могилами найманців. Але є кілька "але".

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Могили відрізняються від інших

Десятки свіжих могил з'явилися на Кубані. Поховання датуються кінцем жовтня – початком грудня. А найважливіше те, що вони відрізняються від інших могил на тому ж цвинтарі.

Передовсім, на хрестах відсутні світлини самого військового. Але тут немає нічого дивного, адже більшість найманців – зеки. Ніхто про них не турбується і не переймається тим, щоб була бодай якась світлина. Поховали не під номером, а з іменем – уже більш ніж достатньо.

На цвинтарі десятки свіжих могил найманців "Вагнера" / Фото з телеграму SOTA

Ще одна особливість, кажуть аналітики з телеграм-спільноти SOTA, криється у вінку. Точніше у тому, що на ньому зображено. Так, вінки на могилах мають жовті п'ятикутні зірки по центру.

Масове поховання найманців "Вагнера" на Кубані: дивіться відео

До слова, інформація про масові поховання ширилася мережею кілька тижнів тому. Тоді стало відомо, що частину цвинтаря обгородили та відділили саме під ліквідованих "вагнерівців". Журналісти тоді нарахували щонайменше 5 рядів по 10 могил. Причому нові з'являються з кожним днем.

На це навіть відреагував сам Пригожин. Він зазначив, що частина найманців хотіла бути похована поблизу каплиці ПВК "Вагнера" у Гарячому Ключі, що в Краснодарському краї. Але місця там недостатньо, тож влада виділила ділянку у станиці Бакінська.

Кого не вбили, той втік

Так, у Ростові-на-Дону уже розшукують озброєних "вагнерівців". Вони втекли з поля бою, щоб не загинути на фронті. Тепер мають усі шанси бути ліквідованими своїми ж за дезертирство.

Мовиться про шістьох утікачів, котрі з 21 по 22 грудня покинули територію навчального центру ПВК "Вагнера" на Луганщині. Припускають, що вони намагаються переховуватися у Ростовській області. Там їх і шукають.