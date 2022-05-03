Масові ракетні удари по регіонах України: на Кіровоградщині є загиблі і поранені
Джерело:"Одеса. Офіційно"
У вівторок, 3 травня, російські окупанти масово вдарили по регіонах України. Зокрема, ракети прилетіли в Кіровоградщину. Є загиблі та поранені.
Російські ракети вгатили по залізничній інфраструктурі. Було 2 влучання. Про це повідомило ОК "Південь".
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Ракети летіли з Каспійського напрямку.
Двома випущеними з Каспійського напрямку ракетами влучено по залізничній інфраструктурі Кіровоградщини, на жаль, є загиблі та поранені,
– мовиться в повідомленні.
На південному напрямку ракети також летіли на Одещину. Їх було три. На щастя, спрацювала ППО.Зверніть увагу! Не можна коментувати в соцмережах жодної непідтвердженої офіційно інформації, а також заборонено викладати фото чи відео наслідків ворожих ударів.
Масові авіаудари по регіонах України
3 квітня увечері вибухи лунали у Вінниці, Львові, Києві, Одесі, Миколаєві, Кіровоградській області, на Закарпатті та на Дніпропетровщині. Російські окупанти завдали авіаударів майже за півтори години після оголошення повітряної тривоги. Її, до слова, оголосили майже у всіх областях України.
У Вінниці, на щастя, спрацювала ППО. Уламки ракет шукають. Про це повідомили у місцевій ОВА.
Вперше за час війни російські загарбники вгатили по Закарпатті. Ракета прилетіла по гірському районі. Інформацію щодо можливих жертв і пошкоджень уточнюють.
По Львівщині та Львові завдали декілька ракетних ударів. Через це в частині міста є перебої з електропостачанням. Згодом мер Львова повідомив, що внаслідок ракетного удару в місті пошкоджені 3 електропідстанції.
Укрзалізниця повідомила, що 13 потягів на під'їзді до Львова прямуватимуть із затримкою. Станом на 22:10 стало відомо про постраждалих – попередньо, поранена одна людина.
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