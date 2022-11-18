У Зеленського пояснили, чого прагне досягнути Росія масовими ракетними ударами по Україні

У вівторок, 15 листопада Росія завдала наймасовішого ракетного удару по критичній інфраструктурі України. В Офісі Президента України розповіли, що намагається досягти ворог цими діями.

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі національного телемарафону прокоментував підступні дії російської армії, пише 24 канал.

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Хочуть спровокувати кілька хвиль міграції

За словами представника ОП, ударами по критичній інфраструктурі Росія хоче викликати панічні настрої серед українців.

Вони розуміють, що суспільство не буде тиснути на уряд, щоб воно пішло на якість там ультиматуми Росії. Ні, вони хочуть спровокувати ще декілька хвиль міграцій з України. Щоб люди в паніці говорили, що вони не можуть тут жити, а також створили тиск на європейські уряди,

– сказав Подоляк.

Він запевняє, що Росії це необхідно для того, щоб європейські уряди говорили про те, що вони не можуть на це все дивитися та запропонували Україні обміняти суверенітет держави на дивний мир.

Подоляк наголосив, що про подібний "обмін" не може навіть бути мови. Україну не влаштовує така пропозиція.

Як у Росії прокоментували останній ракетний обстріл по Україні

Нещодавно у Кремлі зробили цинічну заяву щодо масових обстрілів України. Там заявили, що Москва не винна у тому, що більшість українців наразі мають проблеми з електроенергією.

У Москві продовжують брехати про те, що Росія атакує лише ті об'єкти, які "прямо або побічно мають відношення до її військового потенціалу".

Також країна-агресорка переконує у тому, що відсутність світла і тепла в багатьох районах України – це наслідки дій київської влади, яка, зокрема, відмовляється від переговорів.

Представник МЗС Олег Ніколенко прокоментував цинічну заяву Кремля. Він наголосив, що Росія діє, як країна-терористка. Він також додав, що "заява Пєскова має відкрити очі деяким країнам, які досі вірять, що Росія прагне переговорів".

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