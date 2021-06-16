Масові заходи без дистанції та зі 100% наповненням: в Україні послаблюють карантин

Вся Україна з 16 червня перебуває в оновленій зеленій зоні. Таке рішення прийняв уряд. За ним слідують послаблення карантину у сфері культури.

Тепер проводити масові заходи в приміщеннях можна з 100% наповненням. Мовиться про культурні події, розважальні, релігійні, рекламні тощо.

До речі Уряд продовжить карантин до 31 серпня, але будуть послаблення

Що з масками та дистанціями

Обмежувати дистанцію між присутніми теж не треба. Проте учасники та організатори заходів мають використовувати захисні маски або респіратори.

Однак і їх можна не одягати, якщо всі присутні мають негативні результати тесту на COVID-19, зроблені не більше як за 72 години, чи документ про повну вакцинацію.

Ми на правильному шляху для поступового відновлення сфери і виводу її з кризи. Не зважайте. Купуйте квитки на концерти, майстер-класи, вистави та у кінотеатри. Галузь потребує цього, а ми з вами потребуємо емоцій та культурного наповнення,

– написав Ткаченко.

Продовження карантину в Україні