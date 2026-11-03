"Спецоперація Кремля": військовий пояснив мету провокацій на Борщагівці

Масові заворушення на Петропавлівській Борщагівці під Києвом стали спланованою російською інформаційно-психологічною спецоперацією. Ворог задіяв мережі агентів впливу для повної дискредитації українських військових.

Проросійські провокатори масово поширювали постановочні відео через алгоритми соціальних мереж. Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовослужбовець Олександр Антонюк. За його словами, контррозвідка має системно реагувати на подібні внутрішні загрози.

Мережі впливу та міжнародний тиск

Ми маємо справу по суті з російською спецоперацією з використанням мереж впливу. Ті люди входили в мережу, яка працює на користь Російської Федерації в плані підриву довіри до Збройних Сил України, підмінюють відповідні наративи, займаються поширенням конспірології і підігрують Кремлю,

– підкреслив Олександр Антонюк.

Військовослужбовець зауважив, що російські спецслужби намагаються винести цю тему на міжнародний рівень. У самій Росії її розкручують пропагандисти, а в Європі ситуацію прагнуть використати праворадикальні сили, зокрема представники партії "Альтернатива для Німеччини", аби чинити тиск на німецький уряд та зірвати подальшу підтримку України.

Рекордні втрати ворога та криза мобілізації в Росії

Окрім інформаційних атак, Олександр Антонюк проаналізував дефіцит живої сили в лавах загарбників. За даними Інституту вивчення війни, за останній місяць втрати російської армії сягнули 54 тисяч осіб убитими та важкопораненими, тож поповнювати резерви Москві стає дедалі важче.

Наразі ворог вербує найманців із бідних країн Африки, використовує внутрішню економічну кризу та масово переводить операторів безпілотних систем у штурмовики. Крім того, на студентів із навчальними заборгованостями тиснуть погрозами відрахування, примушуючи підписувати військові контракти.

Коли Кремль буде вимушений ухвалювати рішення про відкриту мобілізацію, це свідчитиме про декілька речей: фінансування на гонорари не вистачає, а бажаючих з території РФ йти вмирати навіть за великі суми кратно зменшується,

– підсумував експерт.

Раніше офіцер бригади "Рубіж" також наголошував, що інцидент біля будівлі з військовими став спланованою провокацією, а командувач "Азову" Денис Прокопенко застерігав, що розпалювання штучного ажіотажу навколо цієї теми прямо відповідає інтересам Росії.