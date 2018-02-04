Масові акції у центрі Києва: коментар поліції щодо порушень

4 лютого у Києві відбулося кілька масових акцій, заявки щодо яких було подано на узгодження до Київської державної адміністрації. Наймасовіші заходи проводилися на Хрещатику (представники "АвтоЄвроСила") та від парку імені Тараса Шевченка до Європейської площі пройшов "Марш за майбутнє".

Про це інформує прес-служба столичної поліції на своїй сторінці у Facebook. Читайте також: У Києві тисячі людей вимагають відставки Порошенка: яскраві фото та відео "За приблизними підрахунками, участь у заходах взяли близько 1 тисячі та 2500 осіб відповідно. Порушень правопорядку не зафіксовано. Порушень правопорядку не зафіксовано. Правоохоронці на належному рівні забезпечили порядок у центральній частині міста та продовжують нести службу у місцях проведення інших акцій", – підкреслюється у повідомленні.