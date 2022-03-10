Масово горять квартири, є поранені й загиблий: ворог продовжує нещадно атакувати Луганщину
10 березня 2022 , 14:04Читать новость на русском
Джерело:телеграм Сергія Гайдая
Російські терористи продовжують обстрілювати й територію Луганської області. У результаті атак ворога є постраждалі та загиблий. Крім того, у містах горять квартири, перебиті газопроводи.
Про ситуацію з обстрілами росіян у Луганській області станом на 10 березня у мережі розповів голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
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Ситуація у місті Рубіжне
Станом на 12:30 внаслідок обстрілу міста Рубіжне:
- на Забіркіному виявили та евакуювали 1 пораненого,
- на вулиці Менделєєва сталося загоряння на балконі та кухні, там виявили 2 поранених,
- на цій же вулиці спалахнув Рубіжанський картонно-тарний комбінат.
Обстріли Сєвєродонецька
Загарбники обстріляли місто Сєвєродонецьк, у результаті чого спалахнули багато пожеж:
- на вулиці Курчатова у продуктовому магазині знайшли тіло 1 загиблого,
- на перехресті вулиці Курчатова та проспекту Гвардійський горять торговельні намети,
- на Гвардійському також горить квартира, стався обвал стіни сусідньої квартири,
- на вулиці Вілісова горить квартира, постраждалих немає, перебитий газовід, однак через обстріл гасіння неможливе,
- на Курчатовій – горить квартира
- на Гвардійському – перебитий газовід.
Наслідки обстрілів Луганщини: Фото Сергія Гайдая
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