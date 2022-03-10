Масово горять квартири, є поранені й загиблий: ворог продовжує нещадно атакувати Луганщину

Російські терористи продовжують обстрілювати й територію Луганської області. У результаті атак ворога є постраждалі та загиблий. Крім того, у містах горять квартири, перебиті газопроводи.

Про ситуацію з обстрілами росіян у Луганській області станом на 10 березня у мережі розповів голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

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Ситуація у місті Рубіжне

Станом на 12:30 внаслідок обстрілу міста Рубіжне:

на Забіркіному виявили та евакуювали 1 пораненого,

на вулиці Менделєєва сталося загоряння на балконі та кухні, там виявили 2 поранених,

на цій же вулиці спалахнув Рубіжанський картонно-тарний комбінат.

Обстріли Сєвєродонецька

Загарбники обстріляли місто Сєвєродонецьк, у результаті чого спалахнули багато пожеж:

на вулиці Курчатова у продуктовому магазині знайшли тіло 1 загиблого,

на перехресті вулиці Курчатова та проспекту Гвардійський горять торговельні намети,

на Гвардійському також горить квартира, стався обвал стіни сусідньої квартири,

на вулиці Вілісова горить квартира, постраждалих немає, перебитий газовід, однак через обстріл гасіння неможливе,

на Курчатовій – горить квартира

на Гвардійському – перебитий газовід.

Наслідки обстрілів Луганщини: Фото Сергія Гайдая

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