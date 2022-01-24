Масштаб відповіді не має залежати від масштабу вторгнення Росії, – МЗС України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що співвідносити масштаби вторгнення Росії в Україну з наслідками для Кремля – неправильно. Відповідь на агресію повинна бути потужною.

Росії більше не вдасться напасти на Україну в вразливий момент. Про це Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю.

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Відповідь не можна порівнювати з масштабом агресії

Дмитро Кулеба наголосив, що масштаби вторгнення та російської агресії неможливо порівнювати з наслідками. Це може лише заохочуватиме Кремль до агресивних дій.

Будь-яке вторгнення будь-якого обсягу повинне отримати відповідь. Тому стати на шлях співмірювання розміру вторгнення до розміру відповіді – це абсолютно хибний шлях.І якщо Росія зараз відчує, що подібні розмови ведуться, то це лише заохотить її до подальших агресивних дій,

– підкреслив Кулеба.

Глава МЗС наголосив на тому, що Україна не планує жодних "наступальних операцій" на Донбасі. Офіційний Київ наполягає на позиції дипломатичного врегулювання ситуації.

Водночас Кулеба заявив, що Кремлю не вдасться залякати Україну. Крім того, міністр додав, що Україна знає, де знайти зброю для свого захисту.

Загроза повномасштабного російського вторгнення: останні новини

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США не йтимуть на компроміс з Росією щодо питань розширення НАТО, як того вимагає Кремль. Дипломат застеріг Москву від агресії серйозними наслідками. Водночас він не вважає доцільним вводити санкції проти Росії зараз, оскільки саме вони допомагають стримувати агресію.

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До Києва прибула друга партія зброї з США, За словами Олексія Резнікова, цього разу Україна отримала понад 80 тонн зброї.

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