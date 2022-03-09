Масштаб загрози держави максимальний, ворог завів майже усіх, кого збирав, – Зеленський

Володимир Зеленський 9 березня звернувся до українців. Президент заявив, що триває 14-й день оборони, захисту та справді всеукраїнського єднання.

Український лідер наголосив: ворог завів в Україну майже усіх, кого збирали для вторгнення. Водночас українці дають потужну відповідь.

Зауважте Президент Зеленський звернувся до українців 9 березня: головні тези

Масштаб загрози держави максимальний. Окупаційний контингент вже завів на нашу територію майже усіх, кого збирали для вторгнення в Україну. Але й масштаб нашої відповіді – максимальний. І це 2 різних слова "максимальний",

– заявив Зеленський.

Президент наголосив: ворог має по максимум лише техніку. А в Україні – на висоті народ. Росія має тільки накази наступати та вбивати. А Україна – реальне бажання свого народу перемогти, захиститися, очистити свою державу.

Звернення Зеленського 9 березня: дивіться відео

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