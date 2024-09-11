Били дуже потужно: авіаційний експерт пояснив, які російські об'єкти атакували БпЛА
Під час масштабної атаки безпілотників по Росії, яка відбулася 10 вересня, удари були завдані концентровано ближче до Москви, потужні вибухи були навколо російської столиці. Дрони прилетіли й в місто Жуковський, де розташований важливий науково-дослідний центр Росії.
Про це в розмові з 24 Каналом зазначив авіаційний експерт Костянтин Криволап, зауваживши, що там зосереджений дуже потужний хаб.
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Одна з цілей атаки – Жуковський в Підмосков'ї
Авіаексперт припустив, що основною ціллю під час атаки безпілотників було ураження об'єктів навколо Жуковського.
"Я навіть чув інформацію, що було ураження складу, де зберігались іранські ракети Fateh-360. Якщо це дійсно так – то це чудовий результат. Били дуже потужно. Жуковський входить в п'ятірку найбільших за розміром та можливостями авіаційних науково-дослідних центрів у світі, зокрема там розташовано декілька лабораторій, де проводяться дослідження на міцність літаків", – розповів Криволап.
Там також є льотно-дослідний інститут, де випробуються винищувачі, літаки, бомбардувальники. Навколо цього величезного комплексу були розташовані підрозділи різних дослідно-конструкторських бюро (ДКБ): Яковлєва, Туполєва, М'ясищєва, Сухого.
Вони там розробляли й випробувати свою техніку. Там зосереджена аерокосмічна промисловість; підприємства, які займаються розробкою різних комплексів ЗРК, систем наведення ракет,
– зазначив авіаексперт.
Зауважимо! На думку керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, атака 10 вересня була спрямована на 2 ключових об'єкти в Жуковському: підприємство "Агат" та НІІ імені Тихомирова, які займаються розробкою та виробництвом зброї. Він назвав Жуковський центром російської військової та військово-транспортної авіації. Адже там реалізують нові рішення щодо двигунів, літаків, проводить навчання льотний склад російських ВПС.