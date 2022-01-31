Масштабна автотроща в окупованому Криму: не розминулись одразу 15 автомобілів

Одразу 15 автівок потрапили у масову ДТП у Бахчисарайському районі окупованого Криму. Загалом одна після одної сталось 5 аварій.

За інформацією представників правоохоронної системи окупантів, механічні пошкодження отримали 15 транспортних засобів. Наразі на місці оформляють ДТП.

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Причиною ДТП стало перевищення швидкості

Зіткнення сталось близько 8:30 біля села Глибокий Яр. Головною причиною автотрощі стало перевищення швидкості водіями та недотримання дистанції. Першим з'їхав з дороги один автомобіль, який наїхав на дорожню огорожу. Після цього сталась ДТП, у якій пошкодили 5 автівок.

Через короткий період – ще кілька аварій. Як повідомляють у ЗМІ, постраждалих у зіткненнях машин немає.

Дивіться відео з місця аварії / Відео з телеграм-каналу "AMS Таврида"

Попередня масштабна аварія в окупованому Криму: деталі

14 січня на півострові сталась ще одна велика аварія, в яку потрапили 13 машин.

ДТП сталась на ділянці трасі Сімферополь – Бахчисарай – Севастополь. Машини зіткнулись у районі мосту через річку Бельбек.

Вантажівка та легковики не розминулись через сильну ожеледицю.

Постраждали троє осіб.

Через аварію рух на трасі "Таврида" було обмежено. Машинам дозволили використовувати лише одну смугу.