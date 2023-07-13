"Урал" окупантів зім'яв 10 авто та тролейбус в Криму: є загиблий і постраждала дитина

В тимчасово окупованому Севастополі російські військові влаштували масштабну аварію. Внаслідок ДТП є загиблі та постраждалі місцеві жителі.

5 липня о 11:35, у тимчасово окупованому Севастополі на площі Захарова російські окупанти протаранили й зім’яли вантажівкою "Урал" 10 автомобілів й тролейбус. Інформація про ДТП з’явилась у регіональних пабліках окупованого півострова, повідомляє 24 канал.

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"Шахід-мобіль": безкарність росіян у Криму

Російські загарбники у Криму продовжують чинити беззаконня, вважаючи, що їм все зійде з рук.

Цього разу внаслідок спровокованої аварії загинув чоловік який їхав на самокаті. Також тяжких травм зазнала пасажирка легкового автомобіля Chevrolet Lacetti.

Серед постраждалих опинилась й 8-річна дитина. Медики діагностували в неї струс головного мозку.

Водночас міністерство оборони Росії досі не прокоментувало смертельну аварію, яку влаштували російські бійці.

Ресурс також наголошує, що місцеві обурені безкарністю росіяни та чекають звільнення Криму від окупантів.

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