На Житомирській трасі масштабна ДТП – зіткнувся автобус і 9 легковиків: відео з місця аварії
Джерело:Андрій Нєбитов
На Житомирській трасі автобус зіткнувся з 9 легковими автомобілями. У поліції вже повідомили про постраждалих людей.
Керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов розповів, що аварія трапилась вранці 3 квітня. Відомо, що зіткнулись автомобілі, які рухались у напрямку Києва.
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Що відомо про масштабну аварію на Житомирській трасі
Масштабне ДТП на Житомирській трасі. Зіткнулись автобус і ще 9 легковиків,
– повідомив Андрій Нєбитов.
За його словами, аварія трапилась біля села Капітанівка орієнтовно о 7:30 3 квітня. За словами очільника поліції Київщини:
- водії, які їхали в середній смузі, зупинилися для надання переваги;
- тоді ж водії лівої – також пригальмували.
А водій автобуса Setra не зреагував на зміну дорожньої обстановки й допустив зіткнення з автомобілями попереду. Внаслідок цього, попередньо – 9 автомобілів зазнали різних ушкоджень,
– заявив Нєбитов.
Масштабна аварія на Житомирській трасі: дивіться відео
Він уточнив, що станом на 8:30 3 квітня, водій авто Mitsubishi та водійка BMW вже звернулись по допомогу до медиків. Ще до 10 осіб – мають синці та забої.
Аварія під Києвом / Фото Андрія Нєбитова
Станом на 8:48 3 квітня на місці інциденту працювала поліція. Деталі посадовець пообіцяв розповісти згодом.
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