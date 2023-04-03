На Житомирській трасі масштабна ДТП – зіткнувся автобус і 9 легковиків: відео з місця аварії

На Житомирській трасі автобус зіткнувся з 9 легковими автомобілями. У поліції вже повідомили про постраждалих людей.

Керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов розповів, що аварія трапилась вранці 3 квітня. Відомо, що зіткнулись автомобілі, які рухались у напрямку Києва.

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Що відомо про масштабну аварію на Житомирській трасі

Масштабне ДТП на Житомирській трасі. Зіткнулись автобус і ще 9 легковиків,

– повідомив Андрій Нєбитов.

За його словами, аварія трапилась біля села Капітанівка орієнтовно о 7:30 3 квітня. За словами очільника поліції Київщини:

водії, які їхали в середній смузі, зупинилися для надання переваги;

тоді ж водії лівої – також пригальмували.

А водій автобуса Setra не зреагував на зміну дорожньої обстановки й допустив зіткнення з автомобілями попереду. Внаслідок цього, попередньо – 9 автомобілів зазнали різних ушкоджень,

– заявив Нєбитов.

Масштабна аварія на Житомирській трасі: дивіться відео

Він уточнив, що станом на 8:30 3 квітня, водій авто Mitsubishi та водійка BMW вже звернулись по допомогу до медиків. Ще до 10 осіб – мають синці та забої.

Аварія під Києвом / Фото Андрія Нєбитова

Станом на 8:48 3 квітня на місці інциденту працювала поліція. Деталі посадовець пообіцяв розповісти згодом.

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