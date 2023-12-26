Масштабна операція на кількох напрямках: Жданов припустив, коли Україна буде готова

Україна зараз перебуває у стані переозброєння Збройних Сил. Партнери розуміють ситуацію, тому відбуваються процеси у плані надання техніки та озброєння нашій державі.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, масштабна наступальна операція на кількох напрямках залежить від кількох факторів.

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Коли Україна буде готова до масштабного наступу

У 2022 році українським військовим здебільшого надходила дещо модернізована техніка радянського зразка –польські танки Т-72, різні ББМ та БМП. У 2023 році союзники побачили, що західна техніка ефективніша, ніж стара радянська й навіть нова російська. Хоча вона не концептуально відрізняється – в основі лежать радянські розробки, проте трішки модернізовані.

Поновлення великих наступальних дій залежатиме від того, наскільки швидко західні партнери зможуть переозброїти й надати необхідну кількість техніки Силам оборони України. Те, що її треба надавати у більших обсягах та швидше, ніж минулого року – таке розуміння на Заході вже є з огляду заяв європейських та американських політиків.

Приміром, ексглава ЦРУ Девід Петреус заявив, що прорив не відбувся через те, що зброя та техніка, про яку просила Україна, надходили зі значними затримками. З такою думкою погоджується директор Євразійського центру Атлантичної ради Джон Гербст. За його словами, було безглуздо очікувати великого українського прориву у 2023 році, тому що "ми не озброїли Україну, щоб зробити цей прорив".

На нашу перспективу потрібно спиратися на термін до пів року – десь кінець весни – початок літа, можливо, ми будемо готові до проведення масштабної наступальної операції хоча б межах одного – двох оперативних напрямків, які вплинуть на загальну ситуацію по лінії фронту,

– підкреслив Олег Жданов

Такий варіант цілком можливий і міг розглядатися військовим керівництвом на останніх Ставках Верховного головнокомандувача. Під час підсумкової пресконференції Володимира Зеленського звучала цифра 400 – 500 тисяч військових – мовилося про потреби на 2024 рік, які набиратимуться протягом року, а не про термінову мобілізацію.

Ситуація на фронті: головне

На Авдіївському напрямку ЗСУ протягом минулої доби відбили 27 атак окупантів східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 13 – неподалік Первомайського та Невельського Донецької області.

ЗСУ протягом минулої доби відбили 27 атак окупантів східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 13 – неподалік Первомайського та Невельського Донецької області. На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 29 атак противника в районі Серебрянського лісництва Луганської області та Веселого Донецької області.

Сили оборони відбили 29 атак противника в районі Серебрянського лісництва Луганської області та Веселого Донецької області. На Куп'янському напрямку українські захисники відбили 6 атак ворога біля Синьківки Харківської області, де росіяни безрезультатно намагалися прорвати оборону українських військових.

українські захисники відбили 6 атак ворога біля Синьківки Харківської області, де росіяни безрезультатно намагалися прорвати оборону українських військових. На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 4 атаки ворога поблизу населеного пункту Богданівка Донецької області.