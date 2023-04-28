В Україні – масштабна повітряна тривога: вибухи у Полтаві, Дніпрі, Кременчуці та Києві
28 квітня 2023, 04:12Читать новость на русском
В Україні в ніч на 28 квітня оголосили масштабну повітряну тривогу. Спершу сигнал пролунав у низці східних та південних областей, проте після 4 ранку тривога поширилась також на Північ та Центр країни.
Моніторингові канали повідомляли про ймовірність ракетних пусків. Ворог цілив по Дніпропетровщині, Полтавщині та Київщині, передає 24 Канал.
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О 5:16 ЗМІ повідомляють про "прильот" у багатоповерхівку в Умані. На жаль, цю інформацію вже підтвердила начальниця сектору комунікації Нацполіції в Черкаській області Зоя Вовк. На місце вирушили рятувальники.О 4:57 КМВА повідомила про роботу ППО над столицею. Жителів Києва попросили зберігати спокій та залишатися в укриттях. За декілька хвилин звуки вибухів знову прозвучали в області. О 4:44 низка гучних вибухів пролунала у Києві.О 4:38 звуки вибухів пролунали на Черкащині. О 4:29 повідомили про вибухи на Миколаївщині.О 4:24 місцеві пабліки повідомили про вибухи у Дніпрі та Дніпропетровській області.
О 4:16 тривога пролунала і у всіх західних областях. Уся Україна – "червона". У КМВА попередили про небезпеку ракетної атаки. Закликав перебувати в укриттях і мер Кременчука Віталій Малецький.
Карта повітряних тривог станом на 4:16 ранку 28 квітня/ Скриншот
- Києві та Київській області;
- Житомирській області:
- Вінницькій області;
- Одеській області;
- Миколаївській області;
- Херсонській області;
- Кіровоградській області;
- Черкаській області;
- Чернігівській області;
- Полтавській області;
- Сумській області;
- Харківській області;
- Донецькій області;
- Дніпропетровській області;
- Запорізькій області.
- Також тривога триває у Луганській області та у Криму.