В Україні – масштабна повітряна тривога: вибухи у Полтаві, Дніпрі, Кременчуці та Києві

В Україні в ніч на 28 квітня оголосили масштабну повітряну тривогу. Спершу сигнал пролунав у низці східних та південних областей, проте після 4 ранку тривога поширилась також на Північ та Центр країни.

Моніторингові канали повідомляли про ймовірність ракетних пусків. Ворог цілив по Дніпропетровщині, Полтавщині та Київщині, передає 24 Канал.

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ЗМІ повідомляють про "прильот" у багатоповерхівку в Умані. На жаль, цю інформацію вже підтвердила начальниця сектору комунікації Нацполіції в Черкаській області Зоя Вовк. На місце вирушили рятувальники.КМВА повідомила про роботу ППО над столицею. Жителів Києва попросили зберігати спокій та залишатися в укриттях. За декілька хвилин звуки вибухів знову прозвучали в області.низка гучних вибухів пролунала у Києві.звуки вибухів пролунали на Черкащині.повідомили про вибухи на Миколаївщині.місцеві пабліки повідомили про вибухи у Дніпрі та Дніпропетровській області.

О 4:16 тривога пролунала і у всіх західних областях. Уся Україна – "червона". У КМВА попередили про небезпеку ракетної атаки. Закликав перебувати в укриттях і мер Кременчука Віталій Малецький.



Карта повітряних тривог станом на 4:16 ранку 28 квітня/ Скриншот

Києві та Київській області;

Житомирській області:

Вінницькій області;

Одеській області;

Миколаївській області;

Херсонській області;

Кіровоградській області;

Черкаській області;

Чернігівській області;

Полтавській області;

Сумській області;

Харківській області;

Донецькій області;

Дніпропетровській області;

Запорізькій області.

Також тривога триває у Луганській області та у Криму.

місцеві ЗМІ у Полтаві повідомили про вибухи.повітряну тривогу оголосили майже по всій країні. Так, сирени прозвучали у: