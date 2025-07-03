На Одещині сталася пожежа, що поширилася на городи: в ДСНС розповіли подробиці

Біля села Косівка у Березівському районі на Одещині сталася сильна пожежа через загоряння сухої трави та очерету. Площа пожежі сягає близько 10 гектарів, вогонь поширюється та може дійти до приватного сектора.

Про це пише 24 Канал з посиланням на ДСНС Одеської області.

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На Одещині почалася масштабна пожежа

На місце загоряння приїхали понад 30 вогнеборців. Команди ліквідовують велику пожежу в селі Косівка, Березівського району. Вогонь вже розповсюдився на 10 гектарів, але може поширитися ще на більшу територію.

У ДСНС зауважили, що існує загроза розповсюдження вогню на приватний сектор. Сильний вітер може сприяти швидшому поширенню пожежі. Рятувальники працюють за підвищеним номером виклику.

У поліції повідомили, що на автодорозі Одеса – Вознесенськ зафіксоване сильне задимлення через пожежу. Рух транспорту ускладнено між селами Донська Балка та Степанівка. Водіям радять бути уважними та нагатися обирати альтернативні маршрути.

Поблизу Косівки на Одещині вирує пожежа / Фото ДСНС області

У коментарі Суспільному жителі розповіли, що пожежа в полі почалася близько 10:00. За їхніми словами вогонь ішов у протилежний бік, але вітер змінив його напрямок. Усі люди вийшли гасити полум'я. Вони кажуть, що пожежа досягла городів.

Я був на роботі, коли подзвонила дружина. Сказала, що вогонь до городу підбирається. Приїхав одразу, сусіди вже бігали з відрами, шлангами. Почали тушити своїми силами,

– розповів місцевий житель Юрій.

На місці загоряння працював трактор. За допомогою техніки вдалося перекопати землю, щоб дещо зупинити вогонь.

Нагадаємо, 2 липня серйозна пожежа сталася на околиці Житомира. Спочатку в складських будівлях стався потужний вибух. Його причини якого з'ясовуються, ймовірно, спалахнула селітра.