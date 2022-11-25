Карма в дії: у Тюменській області Росії спалахнув бокс паливної компанії з бензовозом усередині

У російському місті Новий Уренгой, що в Тюменській області, загорівся стоянковий бокс із заповненим паливом бензовозом. Потужній пожежі одразу надали відмітку "з підвищеним рівнем складності".

Про це повідомляють російські ЗМІ. Станом на вечір 25 листопада полум'я ліквідували, причини та наслідки наразі встановлюють.

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Що відомо про пожежу в паливній компанії

Потужне полум'я спалахнуло у Новому Уренгої у п'ятницю, 25 листопада, о 12:15 за місцевим часом. Пожежі одразу надали підвищений ранг складності.

У Тюменській області спалахнув бокс з бензовозом усередині: дивіться відео

Відомо, що стоянковий бокс, який зайнявся, належить транспортній компанії "Ямбургтранссервіс". За даними місцевих медіа, постраждалих унаслідок пожежі немає.



Масштабна пожежа спалахнула 25 листопада в Росії / Фото з російських телеграм-каналів

Усередині приміщення були розміщені 4 автомобілі та заповнений паливом бензовоз. Частину автобусів та спецтехніки встигли евакуювати.



Полум'я розповсюдилося на площу 800 метрів квадратних / Фото з російських телеграм-каналів



Густий чорний дим здійнявся у небі над місцем пожежі / Фото з російських телеграм-каналів

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До гасіння полум'я довелося залучити декілька пожежно-рятувальних частин

Близько 16:00 надійшла інформація про те, що пожежу, площею 800 метрів квадратних, вдалося погасити. Для того, щоб ліквідувати масштабну пожежу, довелося залучити декілька пожежно-рятувальних частин: 31 пожежника та 13 одиниць спецтехніки.

До гасіння полум'я довелося залучити велику кількість пожежників: дивіться відео

Варто зауважити, що полум'я також знешкоджували співробітники федеральної протипожежної служби МНС Росії. Причини пожежі та її наслідки поки невідомі.

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В Росії часто трапляються пожежі: нещодавно горіла будівля в районі "Москва-Сіті"

21 листопада у Москві спалахнула котра пожежа. Цього разу, загорілась одна з багатоповерхівок в районі "Москва-Сіті".

Російські телеграм-канали повідомляли про евакуацію людей. Займання виникло на 36 поверсі 40-поверхового будинку поряд з "Москва-Сіті".

Очевидці розповіли, що у квартирі загорілись меблі. Відомо, що полум'я охопило 10 квадратних метрів, інформації про постраждалих не було.

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