Під Брянськом знову палає: пожежа охопила комплекс із готелем, лазнею та магазинами

Карма таки, ймовірно, існує насправді, адже у Росії що не день, то нові пожежі, то "бавовна". Так, надвечір 6 березня у Брянській області небо освітила яскрава заграва полум'я.

І ця пожежа доволі масштабна. За даними місцевих ЗМІ, екстренних служб та телеграм-каналів, її площа сягає 1600 метрів квадратних, повідомляє 24 Канал.

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Масштаб пожежі вражає

Відомо, що вогонь спалахнув у селищі Нові Дарковичі під Брянськом поблизу багатофункціонального комплексу. Спершу полум'я розгорілося у приміщенні шиномонтажу "Авторитет", а потім перекинулося на інші будівлі.

Так, палають у Брянській області:

готель,

лазня,

кафе,

автосервіс,

аптека,

магазини.

Тож через її масштаб пожежі надали підвищений ранг складності. І не дивно. На відео свідків, які поширюються у мережі, видно високе полум'я та дим, який закрив майже все небо.

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Залучили понад 80 пожежників

Щоб приборкати вогонь, на місце пожежі виїхали 83 пожежники та 30 одиниць техніки. Їм лише близько 21:00 таки вдалося локалізувати загоряння.

Як повідомляють російські рятувальники, через надзвичайну ситуацію довелося евакуювати трьох людей. Однак за попередніми даними, ніхто не постраждав.

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