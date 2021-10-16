Масштабна пожежа спалахнула в Авдіївці на коксохімічному заводі: фото з місця події

Пожежа виникла 16 жовтня приблизно о 11:00 в Авдіївці. На територію коксохімічного заводу терміново виїхали рятувальники.

Причина пожежі

Вогонь спалахнув через перегріття коксу на конвеєрній стрічці. Він зачепив 350 квадратних метрів.

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На щастя, жертв та постраждалих немає.



Пожежа на коксохімічному заводі в Авдіївці / Фото ДСНС

До ліквідування пожежі залучили 48 осіб та 12 одиниць техніки.

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14 жовтня у Львові під час пожежі у металевому вагончику загинули 3 людини.

Вогонь спалахнув також 12 жовтня на даху будинку біля Майдану Незалежності у Києві.

Під Києвом 11 жовтня чоловік підпалив квартиру колишньої дружини й ледве не згорів.