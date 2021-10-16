Масштабна пожежа спалахнула в Авдіївці на коксохімічному заводі: фото з місця події
16 жовтня 2021 , 20:14Читать новость на русском
Джерело:ДСНС
Пожежа виникла 16 жовтня приблизно о 11:00 в Авдіївці. На територію коксохімічного заводу терміново виїхали рятувальники.
Причина пожежі
Вогонь спалахнув через перегріття коксу на конвеєрній стрічці. Він зачепив 350 квадратних метрів.
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На щастя, жертв та постраждалих немає.
Пожежа на коксохімічному заводі в Авдіївці / Фото ДСНС
До ліквідування пожежі залучили 48 осіб та 12 одиниць техніки.Важливо! На початку жовтня російські найманці гатили з мінометів по житлових районах Авдіївки. На щастя, цивільні не постраждали. Однак такі дії – велика загроза їхньому життю та здоров'ю.
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